Varios de los cargos del PP implicados en la trama Gürtel utilizaron la estructura de ocultación de fondos en paraísos fiscales de la red para enviar parte de las cantidades entregadas al extranjero, según un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario desvelado este martes. Correa también ingresó cantidades millonarias en cuentas de estos países, según otro informe de las autoridades financieras.

En concreto, el ex tesorero del Partido Popular y senador Luis Bárcenas, el ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y el ex diputado europeo Gerardo Galeote habrían utilizado la denominada estructura off-shore, esto es, sociedades intermedias para desviar fondos fuera de España.

El informe de la Agencia Tributaria detalla la "tesorería oculta de la organización", a partir de la documentación hallada fundamentalmente en poder de José Luis Izquierdo, contable de las empresas del principal imputado, Francisco Correa. Así, se recogen entregas de dinero, beneficiarios de los repartos, intermediarios y cuentas de los principales imputados, Alberto López Viejo, Benjamín Martín, o los propios Bárcenas, Panero y Galeote.

En este sentido, se destaca el "gran secretismo" de esas cuentas, señalando que "probablemente solo serían conocidas por Francisco Correa, Pablo Crespo [presunto número dos de la trama] y el propio José Luis Izquierdo, quien haría físicamente las anotaciones a la orden de cualquiera de los dos anteriores".

Ese secretismo fue en aumento a medida que la red se expandía, ya que "hasta 1998 se identifican razonablemente las personas que reciben pagos", mientras que a partir de esa fecha "no se indican identidades o se hace con iniciales".

Estructura off-shore De la misma forma, la Agencia Tributaria señala que, si bien al principio las propiedad de las acciones o participaciones estaban en poder de personas físicas concretas con residencia fiscal en España, a partir de 1999 se produce su transferencia off-shore, "es decir, pasan a estar bajo la titularidad última de sociedades en paraísos fiscales". El informe detalla que Gerardo Galeote habría utilizado presuntamente la estructura de Awberry License, una compañía constituida en 1996 en Curaçao, en las Antillas Holandesas (territorio considerado paraíso fiscal por la legislación fiscal española), administrada bajo las órdenes de Correa y propietaria indirecta de Inversiones Kintamani, que posee muchos de los inmuebles de Correa en España. Posteriormente, Inversiones Kintamani se traspasó a otra sociedad de Nevis, otro paraíso fiscal, denominada PACSA (acrónimo de Paco Correa Sánchez) que participa en una británica, Rutsfield Trading Limited, que a su vez participa en Inversiones Kintamani. "El esquema es el mismo: se esconde la titularidad de los elementos patrimoniales (fundamentalmente inmuebles) de una sociedad española a través de dos sociedades administradas por sendos trusts, la última en un paraíso fiscal y la intermedia en una jurisdicción transparente", explica el informe. La británica Rutsfield Trading Limites sería la sociedad a través de la que Luis Bárcenas habría desviado sus fondos, al tiempo que en la Agencia Tributaria constata que Arturo González Panero fue "beneficiario de un reparto para su envío a América", posiblemente a Miami -donde Correa invertía parte de su beneficio-, y que el ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, también se habría beneficiado de la estructura off-shore.

Desvinculación de Bárcenas desde 2004 El informe constata, por otro lado, que los "donantes" conocidos de Correa fueron personas vinculadas a empresas como Fomento Construcciones y Contratas S.A, Tecnología de la Construcción, Constructora Hispánica o SUFI, entre otras, que han sido adjudicatarias de importantes contratos de obras y prestaciones de servicios con entidades públicas de las comunidades de Madrid y Castilla y León. La investigación de la Agencia Tributaria también concluye que existía un "grado elevado" de colaboración entre los beneficiarios de los repartos y una distribución paritaria del dinero entre cuatro o cinco personas, y cita entre ellas a Correa, el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepulveda, Gerardo Galeote, el diputado del PP Jesús Merino y Luis Bárcenas. Bárcenas, Galeote, Merino y Sepulveda podrían haber tenido también el papel de "intermediarios principales" de la organización de Correa, durante los años 2002 y 2003, según la Agencia Tributaria. En cualquier caso, el informe señala que "algunas personas, como Luis Bárcenas, parecen desvincularse claramente a partir de 2004" de la trama, aunque en junio de 2007 el ex tesorero del PP aparece como beneficiario de una entrega de 72.000 euros.