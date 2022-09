Batalla Juanola presenta su oferta de compra a Air Comet con un aval de cerca de 800 millones

El grupo empresarial Batalla Juanola ha presentado a Air Comet la carta de intención firme de compra planteada por el fondo luxemburgués Real State Distressed Fund, para lo que ha aportado una garantía económica de 800 millones de euros, siete veces la deuda de 160 millones que tiene la compañía.

Fuentes de Air Comet han confirmado haber recibido la propuesta de adquisición por parte del fondo luxemburgués y han explicado que a partir de ahora analizarán la documentación presentada para comprobar la viabilidad de la oferta.

Tras este paso, los propietarios de Air Comet, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, tendrán que analizar el aval presentado y dar el visto bueno para que los expertos de Batalla Juanola, especializada en reflotar empresas en dificultades, realicen una auditoría completa de las cuentas de la compañía.

Por su parte, el fondo luxemburgués condiciona la oferta definitiva de compra de la compañía al estado de las cuentas, por lo que su intención es comprobar en la auditoría si la deuda real se corresponde con los 160 millones de euros que conocen por lo publicado en los medios de comunicación.

Una aerolínea no europea, detrás de la oferta

El Real State Distressed Fund está formado por un pool de inversores, entre los que se encuentra una aerolínea no europea, que es la que lidera la propuesta de compra de Air Comet, según fuentes de la operación.

Esta compañía tomó la iniciativa entre los inversores que forman parte del fondo para encargar a Batalla Juanola la búsqueda de una aerolínea con el objetivo de adquirirla y transformarla en una compañía privada.

Los compradores estudian transformar Air Comet en una compañía de vuelos privados, aunque no descartan estudiar la posibilidad de convertirla en una compañía pública. Sin embargo, no entrarán a estudiar las opciones hasta que no comprueben el estado real de las cuentas de Air Comet.

La licencia de explotación de Air Comet expiró el 15 de marzo, con lo que actualmente no se trata de una aerolínea y no puede operar vuelos. En el caso de que una compañía la adquiera con la intención de reflotarla tendría que solicitar una nueva licencia y cumplir los requisitos que se aplican en la normativa vigente a todas las compañías aéreas para obtenerla.