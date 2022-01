¿Hay algún tablet capaz de competir con el iPad?

Como ya sucedió con el iPod original, el iPod Touch y el iPhone, al inminente iPad de Apple le empiezan a salir competidores diseñados y fabricados con más o menos acierto, pero ninguno de los cuales merece de momento el calificativo de 'iPad killer'. Sobre todo porque casi ninguno se puede comprar aún.

De hecho, nunca hubo un 'iPod killer' definitivo, y de hecho aún hoy, casi diez años después de su lanzamiento, el iPod campa a sus anchas en el mercado de los reproductores MP3 sin que ningún otro producto de la competencia haya sido capaz de arrebatarle el trono, siquiera de hacerle sombra.

Con el iPhone sucede más o menos algo parecido, aunque sobre éste sí que se proyectan las sombras. No tiene ese honor ningún modelo concreto de la competencia, pero sí el conjunto de la plataforma Android encabezada por el Motorola Droid / Milestone en conjución con el Nexus One y luego la "larga cola" con todos los demás.

“Todavía está por ver que el iPad consiga un éxito equivalente al del iPhone y el iPod“

Todavía está por ver que el iPad consiga un éxito equivalente al del iPhone y sobre todo al del iPod, aunque esas 120.000 unidades vendidas el primer día son una buena pista de ello. Y luego queda ver si algún fabricante consigue eclipsar el iPad, algo poco probable extrapolando los casos anteriores (iPhone y iPod, incluso los MacBook Pro, los portátiles de gama alta más vendidos) y sobre todo visto cómo son los tablets presentados hasta ahora.

De uno de los primeros en plantar cara al de Apple, el Slate PC de la empresa francesa Stantum, que aún no está a la venta, la revista Wired abría la reseña afirmando que era un producto 'planteado en la dirección equivocada' y a partir de ahí cualquier calificativo no era mejor. Cualquier comentario sobre el Slate PC probablemente sería aplicable directamente también al ExoPC, que sigue la misma "dirección equivocada".

Y no es de extrañar, aún sin haberlos visto y basándose sólo en el hecho de que utilizan el sistema operativo Windows 7, un producto diseñado para ordenadores de sobremesa y no para ser utilizado en tablets, un error que ya se ha cometido en el pasado y que ha demostrado no dar buenos resultados. Al menos no tan buenos como otras opciones específicamente diseñadas para ser manejados con el dedo.