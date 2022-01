Tutankamón murió de malaria a los 19 años

Tutankamón, el niño rey Tutankamón gobernó durante un problemático y confuso período en la historia de Egipto, que empezó poco después de la muerte del faraón monoteísta Akenatón en el 1.362 a.C., su padre según confirma este estudio, en cuyo reino solo se adoraba al dios-sol Atón. Tras nueve años de reinado murió tras alcanzar la mayoría de edad. Los expertos en arqueología siempre han estado pendientes del estudio de Tutankamón, uno de los faraones más míticos del Antiguo Egipto. Se pensó que había muerto asesinado, pero recientes investigaciones concluyeron que el Niño Rey pudo haber fallecido por causas naturales. Ahora, las investigaciones concluyen que la malaria, junto a una enfermedad ósea, causó su muerte.

Durante años los científicos han estudiado la momia de Tutankamón, el joven faraón egipcio cuya muerte era todo un misterio. Se han barajado varias posibilidades: que murió asesinado, que tuvo un accidente de caza... Finalmente, un estudio paleogenético que también revela su linaje concluye que la malaria y una enfermedad ósea causaron su prematura muerte a los 19 años de edad.

Los resultados de la investigación, llevada a cabo entre septiembre de 2007 y octubre de 2009 por Zahi Hawass, del Consejo Supremo de Antigüedades de El Cairo y sus colegas, se publican en la última edición de la revista científica The Journal Of the American Medical Association.

El estudio arroja luz sobre algunos de los misterios que rodean al faraón más conocido de la egiptología.

Para desentrañarlos, los científicos han llevado a cabo exhaustivos análisis antropológicos, radiológicos y del ADN de la momia de Tutankamón y otras diez momias de la época (entre 1410 y 1324 a.C) posiblemente emparentadas con él, de las cuales sólo se conocía a ciencia cierta la identidad de tres.