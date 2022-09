Sarah Palin podría presentarse a las primarias republicanas en 2012

La que fuera candidata a la vicepresidencia de EEUU en 2008 y heroína del movimiento conservador en ese país, Sarah Palin, ha apuntado a su posible candidatura en las elecciones presidenciales de 2012.

En una entrevista en la cadena de televisión "Fox News", de la que es actualmente colaboradora, Palin ha asegurado que sería "absurdo" que no se planteara presentarse a esas elecciones.

Lo hará, ha afirmado, si considera que es algo que vaya a beneficiar a su país y sea bueno para su familia.

La ex gobernadora de Alaska, muy criticada en la campaña de 2008 por su aparente falta de preparación, ha precisado que sus intereses se han ampliado desde entonces.

"Espero que sí", ha respondido a una pregunta acerca de si tiene un mayor conocimiento de la política internacional y estadounidense hoy día. Sus asesores en Washington, según ha indicado, le envían informes diarios.

Palin, que dimitió en 2009 como gobernadora de Alaska tras apenas dos años en el cargo -en una iniciativa que los analistas atribuyeron a su interés en preparar una campaña para 2012-, se ha convertido en la gran heroína y la líder "de facto" de los grupos estadounidenses más conservadores.

Palin ha sido la estrella del 'Tea Party', una convención ultraconservadora

Palin fue este sábado la gran estrella de la primera convención del movimiento conocido como "Tea Party" y que agrupa a los sectores más derechistas del país. En la convención, predijo que los candidatos de esta ideología tendrán "un gran año" en las elecciones legislativas de noviembre.

Ante los cerca de 600 participantes en la convención, celebrada en un hotel de Nashville (Tennessee), la ex gobernadora de Alaska aseguró que las políticas del presidente Barack Obama durarán poco.

Puso como ejemplo el triunfo, hace dos semanas, del republicano Scott Brown en los comicios parciales de Massachusetts -que ha arrebatado a los demócratas la mayoría absoluta en el Senado- y de sendos candidatos de ese partido en las elecciones a gobernador en Nueva Jersey y Virginia para asegurar que los conservadores ganarán escaños en las legislativas.



En particular, la ex candidata arremetió contra la política de seguridad nacional y aseguró que "necesitamos un comandante en jefe de nuestras tropas, no un profesor de Derecho que nos dé lecciones desde un podio".

Por su discurso, Palin se embolsó 100.000 dólares, una cifra que ha generado críticas incluso entre algunos de sus seguidores, que consideran que perjudica la imagen del movimiento.

La convención misma también ha generado críticas en ese sentido, pues sus organizadores la han gestionado con ánimo de lucro. Las entradas para el banquete que precedió el discurso de Palin costaban 300 dólares por persona.