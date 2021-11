Sarah Palin intenta reforzar su perfil internacional pero consigue enfadar a los periodistas

Sarah Palin ha aprovechado la celebración en Nueva York de la Asamblea General de la ONU para mantener una maratoniana agenda de reuniones con líderes mundiales. El objetivo: fortalecer su perfil internacional, uno de los 'puntos débiles' que le achacan los demócratas. Sin embargo, Palin ha enfadado a los periodistas que cubrían los encuentros al negarse a responder a sus preguntas, según informa la agencia AFP.



De momento Palin se ha reunido entre otros con los presidentes de Afganistán, Hamid Karzai, y Colombia, Álvaro Uribe; tratando de quitar a los que le critican de inexperta en asuntos internacionales y después de que los medios de comunicación no dejen de recordar que la gobernadora de Alaska, a sus 44 años, se sacó su primer pasaporte en 2007.



Los periodistas gráficos que han podido tomar las instantáneas de los primeros minutos del encuentro con Karzai han contado que en ese primer momento Palin le ha preguntado al líder afgano por el nombre del hijo que éste tuvo el año pasado. "Mirwais", ha respondido Karzai, añadiendo que significa "la luz de la casa", y que la candidata ha calificado de "bonito".



Después de la reunión, los periodistas que la cubrían no han obtenido respuestas de Palin sobre lo hablado con el presidente afgano, por lo que han protestado.



El de Nueva York este martes ha sido un episodio más en las tensas relaciones de Palin con los medios. Palin no ha dado aún ninguna rueda de prensa y sólo ha concedido dos entrevistas desde que el 29 de agosto, John McCain anunciara que la llevaría de número dos en la carrera hacia la Casa Blanca.



La opinión de Karzai



Según informa AFP, después de reunirse con Pali, Karzai ha despertado las risas de los asistentes a una conferencia en la que ha hablado de ella como una de las personalidades con las que se había reunido durante el día. Karzai ha asegurado que "es una mujer muy capaz" y que le ha hecho "muy buenas preguntas sobre Afganistán", preguntándole "cómo puede ayudarles".



Durante las entrevistas, Palin ha estado acompañada por Randy Scheunemann, uno de los consejeros de los republicanos en política internacional; y Steve Biegun, antiguo consejero en seguridad nacional del presidente George W. Bush.



Después de la reunión con Karzai, Palin se ha reunido el presidente colombiano Álvaro Uribe con quien ha departido sobre la lucha contra el narcotráfico y el tratado de libre comercio entre los dos países que de momento permanece en el Congreso por los demócratas.



Más tarde Palin se ha visto más tarde con el ex secretario de Estado Henry Kissinger, de 85 años y Premio Nobel de la Paz, considerado como uno de los mejores diplomáticos del siglo XX.



Este miércoles, la agenda de reuniones continúa con los presidentes de Georgia, Ucrania, Pakistán, Irak así como con el cantante de U2 Bono, muy comprometido con las causas humanitarias.