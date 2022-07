La candidata republicana a la vicepresidencia de Estados Unidos, Sarah Palin ha insinuado que si McCain pierde las elecciones, ella puede postularse como candidata para las próximas elecciones. "No he hecho todo esto para nada", ha dicho en una entrevista con la televisión ABC.



En los últimos días, diversos medios ya habían especulado con esta posibilidad y de hecho, la gobernadora de Alaska ya ha recibido apoyos del ala derecha de su partido, que da por hecha la derrota del 4 de noviembre, como predicen todos los sondeos



En especial, la devota candidata es la favorita de los protestantes, un colectivo cuyo voto es fundamental para las opciones de los conservadores.



Dispuesta a quedarse en Washington



Palin, que sólo ha hecho política a escala local y los úlltimos dos años en el gobierno de su estado, está dispuesta a quedarse en Washington, a pesar de las críticas que está recibiendo, incluso desde dentro de su propio partido, por su escasa experiencia.



Preguntada por la periodista de la ABC Elizabeth Vargas sobre si piensa tirar la toalla, ha contestado: "Si me rindo frente a estos ataques, esto habría sido en balde. Y no estoy haciendo todo esto para nada".



El pasado fin de semana, se abrió la veda dentro del partido republicano y los asesores de McCain acusaron a Palin de "ir por libre" y comportarse como una "diva que no acepta consejos". "Trabaja para su propio futuro y se ve como la próxima jefa del partido", añadió uno de ellos.



La candidata también ha tenido que hacer frente a una acusación de abuso de poder en Alaska y se vio perjudicada por la revelación altísimo coste de sus vestidos para la campaña.

Apoyo de las bases protestantes



Pero en los últimos días, la candidata también ha recibido apoyos significativos. Especialmente, el de Richard Land, líder del ala política de la Convención Bautista del Sur, el mayor grupo protestante del país. Este dirigente ve a Palin como la mejor para "arengar a las tropas" vencidas, una metáfora cargada de simbolismo en referencia a las bases cristianas del Partido Republicano.

McCain, que defendie casi a diario a su elegida, destaca precisamente de Palin esa cualidad: "Estoy orgulloso de cómo enciende a las masas". Uno de los principales estrategas republicanos, Alex Castellanos, concluye que el futuro de la gobernadora de Alaska "dependerá de que vuelva ser alguien que hace algo más que animar a las bases".



No obstante, a ellas corresponde la elección de su candidato en las primarias del 2012. La posibilidad de que concurra a ellas colea ya desde su sorprendete presentación al país en la convención republicana de primeros de septiembre.



Una estrella mediática



Ese día, algunos comentaristas como Steve Kornacki, del New York Observer, vieron "el nacimiento de una futura aspirante a la Casa Blanca".

Pasado aquel golpe de efecto, muchos siguen pensando en ella para el futuro. Empezando por otro veterano republicano, Jim Nuzzo. El ex miembro del equipo de George Bush (padre) ha dicho que Palin será "la nueva Reagan". Como el primer presidente actor, comparte otra gran cualidad para hacer política: su telegenia, que se remonta a su época de presentadora de noticias.



Durante la campaña, Palin ha tenido varias apariciones estelares en televisión que han despertado gran expectación. El cara a cara ante el demócrata Joe Biden batió el record de audiencia para un debate de aspirantes a la vicepresidencia. Se permitió incluso guiñar un ojo a las cámaras y salió airosa.



Además, su tirón mediático ha inspirado a numerosos imitadores [ver vídeos relacionados] y hasta una película porno.