El ministro de Fomento, José Blanco, ha dicho en el programa 'Los Desayunos' de TVE que "nunca hubo una confirmación oficial" del Gobierno de que el presidente estadounidense, Barack Obama, asistiría a la cumbre UE-EE.UU. que se celebrará en España el 24 y el 25 de mayo, aunque ha reconocido que se había "trabajado" para ello.

Blanco ha reiterado que ni el Gobierno español ni el estadounidense habían confirmado esa asistencia y, aunque "a todos nos hubiera gustado" que Obama estuviera en España en mayo, no descarta que eso pueda ocurrir "en otro momento" de este año o del próximo.

De cualquier manera, para el ministro del Gobierno "nadie puede poner en duda" las "buenas" relaciones entre España y EE.UU. y entre Zapatero y Obama y ha puesto como ejemplo de ello la invitación al 'Desayuno de Oración' en EE.UU. o el hecho de que él mismo se reuniera en el espacio de una hora, el pasado 13 de enero, con dos secretarios de Estado estadounidenses.

Pese a las afirmaciones de Blanco, este mismo lunes, antes de conocerse oficialmente que Obama no asistiría a la cumbre, el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, afirmó que el Gobierno "siempre" había "manejado la hipótesis" de que el presidente esadounidense estaría en la cumbre.

El titular de Fomento ha explicado que quienes ahora tienen 47 años serán los primeros en tener que trabajar hasta los 67 años, aunque habrá "excepciones" para cierto tipo de trabajadores , a la vez que ha subrayado que "no podemos permitirnos" que haya prejubilaciones a los 50 ó 52 años.

"Hay que aumentar el tiempo de cotización y esto beneficia a los trabajadores", ha dicho el ministro, quien ha dicho no entender la "fuerte reacción" en contra de los sindicatos , que cree que son los que más "a gusto" deberían estar con la reforma, y ha añadido que si él fuera representante de los trabajadores sería "el que más la aplaudiría".

Blanco ha apostado por "hablar con claridad" a los ciudadanos y ha señalado que, dado que la esperanza de vida ha aumentado y ahora se cobran pensiones durante 15 ó 17 años, no se puede mantener la misma edad de jubilación que cuando se cobraban sólo durante cinco años.

El consejero de Rajoy, el viento

El vicesecretario general del PSOE ha retado al resto de fuerzas políticas y sociales a presentar sus propuestas y a que expongan sus posiciones "sin populismos" y en el caso concreto del líder del PP, Mariano Rajoy, ha lamentado que "diga una cosa y piense la contrario".

En este sentido, ha dicho tener constancia, "por dos personas que estuvieron en la reunión" de la Ejecutiva del PP, que este partido está "básicamente de acuerdo" con la propuesta del Gobierno de reforma de las pensiones, "pero no lo dicen porque eso no le conviene al Partido Popular, aunque le convenga a España". A su juicio, el PP pretende en última instancia abogar por un sistema de pensiones privadas, aunque "no lo dice con claridad".

"Estoy viendo que el principal consejero de Rajoy no es ni Cospedal ni Arenas, sino el viento. Sopla de Vic, hay que sacar del padrón a los inmigrantes; sopla de Guadalajara, hay que estar en contra del cementerio nuclear; sopla el viento del sur, hablamos de la cadena perpetua. Un poco veleta", ha opinado.

Preguntado respecto a si sería partidario de revisar el sistema privilegiado de pensiones de los altos cargos de la Administración y los parlamentarios, se ha mostrado dispuesto a "hablar de todo", a "afrontar y corregir situaciones" y a buscar un sistema público de pensiones que garantice "más equidad".