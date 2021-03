iPad: ¿se venderá el 'mínimo olímpico' de Apple?

El iPad presentado por Steve Jobs se corresponde básicamente con lo que se venía rumoreando en las últimas semanas. Es decir, el mínimo olímpico de lo que se esperaba. Lo cual tratándose de Apple puede interpretarse más que como correcto como decepcionante. Tanto es así que la mayor sorpresa fue su precio, que parte de más o menos la mitad de lo calculado.

Para quienes un netbook no es una opción -por sus escasas prestaciones, aspecto, formato o plataforma- el iPad puede ser la respuesta; sin embargo el uso del sistema operativo iPhone -y no del sistema operativo de los Mac, el Mac OS X- limita de antemano sus prestaciones y qué aplicaciones podrán utilizarse en él.

Otras críticas

El resto de críticas recibidas se reparten en cuatro o cinco puntos muy concretos en los que todo el mundo coincide: no tiene soporte para Flash (la tecnología multimedia más utilizada en la web; la que, entre otras cosas, posibilita la mayor parte de los vídeos y los juegos online y numerosas aplicaciones), no tiene salida de vídeo para visualizar fotos y vídeos en un televisor, no tiene cámara -a pesar de que es un estándar en todos los portátiles y monitores Apple- y no tiene multitarea, esa capacidad de poder ejecutar más de una aplicación a la vez que comentaba más arriba.