Médicos sin Fronteras España ha pedido que los aviones con carga humanitaria tengan prioridad sobre otros que aterrizan en el aeropuerto de Puerto Príncipe, ya que en una semana seis de sus 11 vuelos han sido desviados a República Dominicana, con el consiguiente retraso en la recepción de la ayuda.

El director general de Médicos sin Fronteras España, Aitor Zabalgogeazkoa, ha declarado que "aunque todos los vuelos humanitarios y los vuelos de los políticos son importantes, la prioridad hay que darla a los cargos que llevan ayuda médica".

Seis de los 11 aviones fletados por Médicos sin Fronteras tuvieron que aterrizar en República Dominicana y desde allí la carga tuvo que ser transportada vía terrestre hacia Haití, con lo que se ha tardado "mucho más" en hacer llegar la ayuda a la población damnificada por el seísmo.

Sobre la llegada de los marines estadounidenses al país caribeño, el director general de MSF ha dicho que es necesario tiempo para evaluar su presencia, pero ha subrayado que "alguien lo tiene que hacer, en una situación en la que el Gobierno de Haití está desmantelado y no tiene capacidad de imponer el orden".

La distribución de agua y comida, "paralizada"

Actualmente, ha añadido, "la ayuda está llegando, pero la distribución de alimentos y agua prácticamente está paralizada".

Ello es debido a que la ONU "perdió su capacidad de coordinación durante unos días -al quedarse prácticamente desmantelada por el terremoto- y las autoridades tampoco lo podían hacer".

"Han pasado cinco o seis días hasta que se ha podido establecer un mecanismo de coordinación. No es que no se haya podido repartir nada de ayuda, pero muchísimas personas no han conseguido nada" en los últimos días, ha concluido.