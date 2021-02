22.55 Se cumplen 72 horas exactas desde que la tierra tembló en Haití y destruyó gran parte de la capital Puerto Príncipe. Así hemos contado en RTVE.es el tercer día de tragedia. El minuto a minto sigue aquí.

22:35 La secretaria de Estado de EE.UU, Hillary Clinton, ha anunciado que se trasladará a Haití el sábado para conocer cómo se está desplegando la seguridad, llevar ayuda material y encontrarse con el presidente haitiano, René Préval.

21:53 El Gobierno de Haití cifra en 40.000 el número de personas enterradas y en 100.000 el número total de víctimas mortales.

21:22 La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y el sindicato Unións Agrarias (UUAA) han solicitado al Gobierno que se envíen a Haití los alimentos almacenados por la intervención a nivel europeo con el fin de garantizar las necesidades inmediatas de la población afectada por el terremoto.

21:18 La enviada especial de TVE en Haití, Gemma García, asegura que en la frontera con la República Dominicana el colapso se va despejando. En el hospital de campaña se atiende a los heridos y desde allí se les envía, en función de la gravedad de su estado, a diferentes centros hospitalarios.

21:12 Un ministro del Gobierno de Haití confirma que hay más de 50.000 víctimas mortales y más de 250.000 heridos.

21:06 "Ya han pasado 72 horas, la frontera que la mayoría de expertos marcan para encontrar personas con vida". Así lo relata desde Haití el enviado especial de TVE, Antonio Parreño, quien ha asegurado que la situación sigue siendo "desastrosa" y "devastadora". Cientos de miles de personas siguen sepultadas, según cuenta Parreño, que habla de dos riesgos crecientes: las posibles epidemias y la generalización de los episodios de violencia y pillaje.

20:42 Amnistía Internacional (AI) ha pedido a la ONU que adopte medidas "para la protección de los derechos humanos y de las personas más vulnerables entre los supervivientes". En un comunicado, AI ha valorado positivamente "los rápidos y decididos esfuerzos" de la ONU y de los trabajadores de la ONG en Haití y el resto del mundo para ayudar a los damnificados.

20:34 La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, prevé viajar a Haití durante el fin de semana para supervisar sobre el terreno las labores de cooperación y reconstrucción que se están llevando a cabo tras el terremoto sufrido por este país.

20:24 "Si la ayuda no llega pronto, los saqueos se generalizarán y la violencia aumentará". Así lo ha asegurado el enviado especial a Haití de RNE, Fran Sevilla, que ha puesto de manifiesto que "cada hora que pasa la situación empeora". Ha explicado que no se sabe cómo encauzar la ayuda humanitaria y que la situación en los hospitales es "lamentable".

03.52 min "Si la ayuda no llega pronto, los saqueos se generalizarán y la violencia aumentará". Así lo ha asegurado el enviado especial a Haití de RNE, Fran Sevilla, que ha puesto de manifiesto que "cada hora que pasa la situacíón empeora".

20:14 La modelo brasileña Giselle Bundchen y la cantante estadounidense Madonna se han sumado a los famosos que están mostrando su solidaridad con Haití y realizan generosas donaciones en favor de las víctimas del terremoto sufrido en ese país. "He donado 250.000 dólares para asistir a las víctimas del terremoto de Haití", ha manifestado la reina del pop en su página web, al tiempo que ha pedido a todos sus seguidores y a sus amigos que hagan lo mismo y den lo que puedan en favor de los haitianos.

20:09 El hermano de María Jesús Plaza, fallecida en Haití por el terremoto, ha pedido al Gobierno que "repatríe urgentemente" los dos cadáveres de sus familiares. Las tres hijas del matrimonio fallecido se encuentran en Haití a la espera de la repatriación.

19:38 Pino González es médico de la organización Médicos sin Fronteras (MSF) y a esta hora, según ha contado a RTVE.es, parte hacia la frontera entre Haití y la República Dominicana junto a un equipo sanitario que persigue como principal objetivo atender, en primer lugar, a los politraumatizados para continuar con las personas que han sobrevivido al terremoto y presentan problemas digestivos y respiratorios derivados de la falta de alimentos y agua.

19:22 La Fundación Telefónica, a través de su programa Voluntarios Telefónica, ha prestado varios equipos de comunicación vía satélite a varias ONG, como Mensajeros de la Paz, Infancia Sin Fronteras y Solidaridad Internacional, para que puedan ponerse en contacto con los cooperantes que han acudido a dar su apoyo a los damnificados del terremoto de Haití.

19:21 El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha enviado este viernes a Haití desde El Salvador 86 toneladas de comestibles que cubrirán las necesidades alimentarias de unas 40.000 personas durante 48 horas.

19:14 El presidente de EE.UU., Barack Obama, ha puesto de manifiesto la dificultad que conllevará el reparto de alimentos y agua entre la población haitiana como consecuencia del caos que reina en el país.

19:04 "No puedo decir que soy optimista porque no lo soy". Estas declaraciones las ha hecho el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha mostrado su pesimismo sobre la posibilidad de localizar con vida a la subinspectora de Policía Rosa Crespo Biel, de 47 años, que se encuentra en paradero desconocido desde el terremoto.

19:02 El Real Madrid ha mostrado, a través de su técnico Manuel Pellegrini y sus jugadores Iker Casillas, Sergio Ramos y Kaká, todo su apoyo a la población de Haití tras el terremoto que ha provocado miles de muertos y graves daños materiales. "A todo el mundo le ha golpeado muchísimo la cantidad de muertes que ha dejado el terremoto en Haití. Ojalá que cada uno podamos ayudar y aportar para aliviar un poco el sufrimiento de los afectados", ha dicho el entrenador.

18:58 El ministro haitiano de Obras Públicas, Joseph Frentz, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de un centro de salud de Santo Domingo debido a las heridas que sufrió en el seísmo que devastó su país.

18:53 Más de 4.000 edificios e infraestructuras de Haití han resultado destruidas o gravemente dañadas por el terremoto, según una evaluación preliminar de un centro de investigación de la Unión Europea. Unos 2.000 edificios residenciales se hundieron total o parcialmente por el temblor de tierra, y una cifra similar sufrió daños graves, según el análisis del Centro Conjunto de Investigación (JRC) de la Unión Europea.

18:45 El director de la ONG Plan en Haití, Rezene Tesfamariam, ha asegurado que "nunca he visto nada parecido a esto".

18:35 El portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Gustavo de Arístegui, ha trasladado este viernes el apoyo absoluto de su partido a la actuación en Haití del Gobierno español.

18:31 El marido de Pilar Juárez, una de las españolas desaparecidas en Haití tras el terremoto, no quiere perder la esperanza de encontrar a su mujer sana y salva. En declaraciones a RNE, ha asegurado que espera que las labores de búsqueda sean efectivas y que el desenlace sea feliz.

01.01 min El marido de Pilar Juárez, una de las españolas desaparecidas en Haiti, mantiene la esperanza de encontrar a su mujer con vida. Confía en las labores de búsqueda.

18:21 El Hospital General, el mayor de la capital haitiana, está paralizado y no puede prestar auxilio médico a los miles de pacientes que se agolpan en sus instalaciones, han señalado a Efe fuentes del centro. El director del Hospital, Guy Laroche, ha explicado que "no puede ni contar el número de heridos" que el hospital recibió desde el martes, a los que no puede atender por carecer de agua potable, electricidad, gasolina para las ambulancias, cirujanos para los numerosos casos de fracturas y estabilizadores, por no hablar de los medicamentos o de los alimentos para los enfermos.

18:12 El tráfico aéreo está totalmente restablecido en Puerto Príncipe, pero solo para vuelos humanitarios o para periodistas, y es tal la frecuencia de su llegada que muchos tienen que hacer cola, han asegurado fuentes aeroportuarias.

18:07 El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos, ha anunciado que el primer vuelo de repatriación de españoles y otros ciudadanos europeos partirá este viernes entre las 18.00 y 19.00 horas. A primera hora del sábado podrían estar ya en España.

00.35 min El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha anunciado la primera repatriación de ciudadanos españoles y europeos. No está claro el número, entre 30 y 40 personas, que partiarán de Haití esta noche y llegarán a España a primera hora del sábado.

18:00 El Ministerio de Defensa francés ha movilizado tres aviones y dos buques más con destino a Haití para llevar a unos 250 profesionales, entre los que se encuentran militares, bomberos y policías, además de material médico y cargamento humanitario.

17:57 La misión de Médicos sin Fronteras (MSF) en Haití está a punto de comenzar la segunda fase de su intervención humanitaria en el país caribeño con la intervención quirúrgica de los heridos. Ya han atendido de manera inmediata a más de 2.000 personas, según ha informado el jefe de la delegación, Stefano Zannini.

17:46 El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido a la comunidad internacional 550 millones de dólares en ayuda urgente para asistir a los millones de afectados por el sismo en Haití.

17:37 Médicos del Mundo han explicado a RTVE.es que cuando se cumplan las 72 horas del terremoto (17:00 horas en Haití, 22:00 en Madrid) las posibilidades de encontrar a personas con vida se reducirá "exponencialmente" por la falta de agua y las heridas producidas por el terremoto.

17:35 EE.UU. enviará en los próximos días nuevas dotaciones militares a Haití, entre ellos varios buques de guerra y helicópteros, lo que hará que se multiplique su presencia militar de 1.000 a 10.000 soldados antes del lunes, según el jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Mike Mullen.

17:26 El presidente de EE.UU, Barack Obama, ha reiterado su "pleno apoyo" y a "largo plazo" al presidente haitiano, René Préval, para afrontar la difícil situación en el país. Ambos mandatarios han hablado por teléfono este viernes.

17:22 El secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, planea desplazarse a Haití "muy pronto" para conocer de primera mano los efectos devastadores del terremoto.

17:15 La Organización Panamericana de la Salud ha cifrado entre 50.000 y 100.000 el número de víctimas mortales en el terremoto.

17:13 En memoria de todas las personas fallecidas por esta catástrofe natural, y en especial, por los dos vecinos de Torrejón de Ardoz, el Ayuntamiento ha convocado una concentración de tres minutos el próximo lunes 18 de enero, que tendrá lugar a las puertas de la Casa Consistorial a las 12.00 horas.

17:06 La Unidad del Viajero del Hospital Carlos II de Madrid ha activado un plan para vacunar de forma preferente a todos los trabajadores y voluntarios que vayan a viajar de forma urgente a Haití para ayudar tras el terremoto.

16:58 Los perros de la unidad de rescate canina de Protección Civil de Getafe desplazados a Haití han encontrado a cuatro personas con vida entre los escombros tras 14 horas de trabajo conjunto con los grupos de Estados Unidos y Finlandia, según ha informado la primera teniente de alcalde de Getafe, Sara Hernández.

16:54 Miles de personas necesitan ser intervenidas quirúrgicamente de forma inmediata y esperan a que les llegue el turno en medio del caos que reina en la capital haitiana, Puerto Príncipe, según la ONG Médicos Sin Fronteras.

16:39 El ex presidente cubano Fidel Castro ha hecho un llamamiento para que la comunidad internacional busque "soluciones reales y de verdad" para los afectados por la catástrofe que, ha añadido, ya se enfrentan a la "pobreza extrema", que ha definido como "la vergüenza de nuestro tiempo".

16:33 El secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, ha calificado como "muy buena" la situación de seguridad en Haití. A su juicio, la clave para la recuperación de la zona es la llegada de comida y agua, para que los damnificados no se vean obligados a saquear lo poco que queda en el país.

01.37 min Por la frontera con República Dominicana cada vez entra más ayuda y salen más heridos.

16:22 La Unidad Canina del Cuerpo Municipal de Bomberos de Huelva trasladada a Haití para participar en las labores humanitarias tras el terremoto del pasado miércoles ha conseguido rescatar en Puerto Príncipe a una persona con vida tras 18 horas de trabajo.

16:14 La ONU coordina con las autoridades de Haití la posibilidad de utilizar el estadio nacional de Puerto Príncipe para instalar un hospital de campaña en el que trabajarán equipos médicos internacionales.

16:03 El responsable de las operaciones de mantenimiento de la Paz de la ONU, Alan Le Roy, teme que la situación de inseguridad se complique en los próximos días y que las agresiones y actos de delincuencia vayan en aumento.

15:59 El Gobierno español entregará casi tres millones de euros a la Organización Panamericana de Salud (OPS) que serán destinados a las víctimas del terremoto de Haití, fundamentalmente para la adquisición de medicinas y de equipamientos quirúrgicos, según han informado la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y la secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez.

15:46 El enviado especial de TVE a Haití, Antonio Parreño, ha podido comprobar que ya "casi nada funciona en Puerto Príncipe". Según ha dicho, no hay electricidad, ni agua potable ni gasolina, lo que dificulta la ya de por sí situación dramática en el país tras el seísmo.

02.25 min En algunas de esas zonas, la mitad de las casas están en ruinas. Según la ONU unas 300.000 personas han perdido sus casas.

15:36 Tras la visita que ha efectuado personal de la Cruz Roja a la principal cárcel de Puerto Príncipe, que ha quedado completamente destruida, se ha podido constatar que los 4.000 reclusos que había se han dado a la fuga.

15:34 Cruz Roja afirma que miles de afectados por el temblor han tenido que pasar su tercera noche al raso, y que "la gente ha acampado en torno a 40 puntos de concentración diseminados por la ciudad, demasiado asustados para dormir en el interior de los edificios por temor a derrumbes". La organización señala que la mayoría de los hospitales y estructuras médicas que funcionan están al límite.

15:31 La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) ha expresado al pueblo de Haití su "solidaridad y apoyo" y su "profundo compromiso para el mañana en la recuperación de la normalidad". En una declaración institucional del presidente de la UCCI, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, las capitales iberoamericanas trasladan "a la población y autoridades" de Haití y "muy especialmente" a los vecinos de Puerto Príncipe su "más sentida condolencia por las pérdidas de vidas humanas".

15:21 La Cruz Roja asegura que el 70% de los edificios de Puerto Príncipe han quedado destruidos en algunas zonas de la ciudad por el efecto devastador del terremoto.

14:51 El matrimonio de españoles fallecido en Haití, Yves Baltroni y María Jesús Plaza, vivía en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, han confirmado a EFE fuentes de ese municipio.

14:45 La Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (Fuden) ha puesto en marcha un operativo para ayudar a las víctimas del terremoto de Haití, con el que ha empezado a recoger material fungible y lencería sanitaria, como ropa de cama.

14:42 Caja Mediterráneo (CAM) ha hecho llegar hasta Haití los primeros 100.000 euros recaudados en tan sólo 48 horas en la cuenta corriente abierta en solidaridad con los afectados, según informó en un comunicado la entidad financiera.

14:41 Brasil envió en la madrugada de hoy otros dos aviones militares cargados con ayuda para atender las víctimas del terremoto que devastó a Haití el martes, con lo que se elevó a seis el número de aeronaves brasileñas que han transportado alimentos y equipos de rescate hasta el país caribeño.

06.30 min El enviado especiald e Radio Nacional a Haití, Fran Sevilla, relataba las dificultades para moverse en Puerto Príncipe, una capital "arrasada" y en la que "uno sólo puede moverse en motocicleta. No sé de dónde sale la gasolina". Testigo de la tragedia, Sevilla es incapaz de hacer un balance de cuántas personas podrían haber muerto en el terremoto, pero aún así hay cabida para los milagros, como el rescate de cinco personas por parte de bomberos voluntarios llegados desde España.

14:40 El enviado especial de RNE en Haití, Fran Sevilla, relataba las dificultades para moverse en Puerto Príncipe, una capital "arrasada" y en la que "uno sólo puede moverse en motocicleta. No sé de dónde sale la gasolina".

14:38 Algunos de los cuatro proyectos de cooperación que financia el Ayuntamiento de Zaragoza han resultado destruidos por el terremoto.

14:35 El presidente colombiano, Alvaro Uribe, ha anunciado que "si las circunstancias lo permiten" viajará a Haití este domingo como "muestra de solidaridad" con los haitianos.

14:28 La misión de asistencia de los EE.UU. en Haití permanece concentrada en el salvamento de las vidas humanas, pero las tropas estaodunidenses podrían ser llamadas a mantener el orden si las condiciones de seguridad lo requieren, según responsables en Washington.

14:23 La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, en su calidad de presidenta del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE este semestre, invitará el próximo lunes a la CE a poner en marcha "todas las medidas" a su alcance para paliar la "dramática" situación que está viviendo el pueblo de Haití.

14:22 Una de las guardias civiles que forma parte de la misión de la ONU en Haití, Consuelo López, relata en un correo electrónico al que ha tenido acceso la agencia EFE cómo logró sobrevivir, saltando por una ventana desde un segundo piso y con un hombro roto.

14:21 La ministra de Defensa, Carme Chacón, h aasegurado que ¿España y sus Fuerzas Armadas se están volcando con Haití¿, tras el terremoto que sacudió al país el pasado 12 de enero.

14:20 Chacón afirma que España y la UME se "volcarán" con las necesidades de Haití y reforzarán la ayuda si es preciso. Un total de 37 efectivos protagoniza la primera misión internacional de la Unidad de ayuda humanitaria por situación de grave emergencia.

14:15 Bomberos Unidos sin Fronteras ha rescatado entre los escombros del hotel Montana de Puerto Príncipe a un haitiano de 40 años, junto al que reposaban los cadáveres de su bebé y esposa, y han localizado hasta una quincena de personas más.

14:10 Un total de 43 réplicas se han registrado en Haití desde el pasado martes, según estimaciones internacionales

14:07 Se teme por la vida de otros tres españoles: Pilar Juárez, Rosa Crespo y Xabier Rabat.

14:06 Iberia y su ONG Mano a Mano han enviado en el vuelo regular de Iberia a Santo Domingo, en la República Dominicana, un cargamento de 20.000 kilos de ayuda humanitaria para los afectados del terremoto que devastó el país el pasado miércoles.

14:01 El Gobierno español, destacó De la Vega, ha enviado entre el miércoles y el jueves un total de cinco aviones con ayuda y personal y destacó la ayuda aportada por las Comunidades Autónomas y las ONG.

14:00 Fernández de la Vega dice que en los próximos días viajará a Haití acompañada de la secretaria de Estado de cooperación, Soraya Rodríguez.

14:50 De la Vega dice que los españoles fallecidos son María Jesús Plaza e Ives Batroni.

14:49 La Vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que tras la confirmacion de la muerte del matrimonio español siguen buscando a los españoles que siguen sin identificar. "Pueden ser entre cuatro o cinco personas. Vamos a ser cautelosos para dar una información exacta", afirma.

13:58 Los ministros de la UE celebrarán el lunes, en Bruselas, una reunión extraordinaria dedicada a la catástrofe en Haití, en la que coordinarán su ayuda humanitaria urgente, la asistencia consular y la ayuda a medio plazo.

13:57 Las agencias humanitarias de la ONU lanzarán esta viernes un llamamiento de urgencia solicitando aproximadamente 550 millones de dólares (algo más de 382 millones de euros) para asistir a los damnificados, según informó la portavoz de la ONU en Ginebra, Corinne Momal-Vanian.

13:56 El presidente de Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel, ha defendido al obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, al que ha dicho que quiere mucho y le han llovido "demasiadas críticas", pero no comparte sus palabras al comparar la tragedia de Haití con la actual situación espiritual.



13:53 La Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) una dotación sanitaria del Summa 112, compuesta por dos médicos, tres enfermeros de urgencias y cuatro técnicos de emergencias médicas al menos durante 15 días, según han anunciado los consejeros de Sanidad, Juan José Güemes, e Inmigración, Javier Fernández Lasquetty.

13:51 Un equipo de salvamento del Gobierno de China formado por 60 personas llegó anoche al aeropuerto de Puerto Príncipe para participar en las tareas de salvamento.

13:48 Un nuevo avión, con personal y material humanitario, parte esta tarde de Madrid hacia Haití, con lo que España ha fletado hasta el momento seis aeronaves.

13:40 El director general de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat catalana, David Minoves, ha aconsejado contactar con el Govern catalán a los ciudadanos que conozcan catalanes en Haití.

13:34 Todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han suscrito una proposición no de ley para instar al Gobierno a "impulsar y desarrolar un plan global de ayuda de emergencia y reconstrucción en Haití", tras el terremoto que sacudió el país el pasado 12 de enero

13:32 El ministro de Asuntos Exteriores francés, Bernard Kouchner, asegura que de 20 a 30 franceses continúan desaparecidos.

13:29 A la espera de concretar la identidad del matrimonio muerto en Haití, fuentes del Departamento que dirige Miguel Angel Moratinos han avanzado que el apellido del matrimonio es Baltroni y que ella era española y él tenía también esta nacionalidad, aunque era de origen haitiano.

13:28 El presidente y Fundador de Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel, ha embarcado desde el aeropuerto de Madrid -Barajas con 10 toneladas de alimentos y fármacos para ayudar a las víctimas del terremoto de Haití, en una acción conjunta con la ONG Infancia Sin Fronteras.

13:26 La ONU sólo podrá distribuir hoy raciones de alimentos para 8.000 personas en Puerto Príncipe, anunció la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que se encarga de esta tarea junto al Programa Mundial de Alimentos (PMA).

13:25 Fidel Castro dice que seísmo es "pálida sombra de lo que puede ocurrir en el planeta con el cambio climático" Dice que los médicos cubanos y los haitianos formados por éstos han atendido a "más de 1.000" heridos del terremoto en Puerto Príncipe

13:20 La iniciativa solidaria puesta en marcha por el BBVA para los damnificados por el terremoto de Haití ha logrado recaudar a través de la página web lanzada por el banco, "www.colaboraconhaiti.com", un total de 200.000 euros en tres horas.

13:17 El Ministerio de Exteriores ha confirmado la muerte de un matrimonio de españoles en el terremoto de Haití y sus cadáveres han sido reconocidos por sus hijas.

13:14 Los saqueos en Puerto Príncipe están aumentando. Como podemos ver en un vídeo de la CBS, varias personas se pasean con armas y roban.



13:10 La Organización Internacional de Migraciones (OIM) ha pedido 30 millones de dólares para sus operaciones encaminadas a dar cobijo a los hasta tres millones de haitianos que se han visto afectados.

12:59 El diputado de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha pedido la comparecencia en la Cámara Baja del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, para que dé cuenta de las medidas que está adoptando el Gobierno frente a la catástrofe humana que sufre Haití y las que llevará a cabo para poner fin al incumplimiento "palmario" de los Objetivos del Milenio contra la pobreza y la desigualdad en el mundo.

12:55 La Asociación de Profesionales de la Orientación Sociolaboral (AOSLA) ha anunciado que donará el 2%de los ingresos que obtenga por sus servicios formativos en 2010 a los damnificados del terremoto con la colaboración de Cruz Roja Española que se encargará de canalizar estas ayudas.

12:54 Cuba está de acuerdo con dejar que EE.UU. use su espacio aéreo para evacuar a las víctimas del terremoto desde la base de Guantánamo a Miami.

12:52 Un equipo de expertos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) viajarán a Haiti para evaluar los daños del seísmo en el sector agrícola y en la seguridad alimentaria del país.

12:48 Uno de los españoles que ha conseguido rescatar con vida nada más llegar a cinco personas, entre ellas un niño de dos años, es el jefe del Parque de Bomberos de Tordesillas (Valladolid), a quien han reconocido sus compañeros. Se llama Félix del Amo y es un buen montañero y buzo con avalada experiencia en rescates con helicópteros. Haití es su primera misión en el extranjero, según relata a RTVE.es uno de sus compañeros, Salvador Blanco.

12:39 El Obispado de Málaga y su representante, el Obispo, Jesús Catalá, pidió hoy que se celebre una colecta extraordinaria el próximo domingo 31 de enero para recaudar fondos para los damnificados por el terremoto de Haití.

12:28 Los supervivientes han pasado su tercera noche al raso y se enfrentan a la falta de agua y de alimentos, según informó desde el terreno una periodista de la emisora local Radio Kiskeya.

12:26 El primer equipo de rescate polaco ha partido desde Varsovia hacia Haití a bordo de un avión gubernamental para colaborar en las tareas de ayuda.

12:13 La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, confió en que las declaraciones del obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, sobre el terremoto en Haití, no hayan llegado a los religiosos que trabajan en ese país sobre el terreno, porque "contribuyen muy poco al espíritu que necesitan en este momento".

12:08 El responsable de Comunicación en España de Médicos Sin Fronteras (MSF), Aloise Hug, cuenta a RTVE.es que sus médicos llevan tres días trabajando sin parar y necesitan descansar.



12:04 El nuevo obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha asegurado que sus palabras sobre Haití han sido malinterpretadas y lamentó que, en ocasiones, los medios de comunicación busquen "extraer titulares con fórceps".

12:02 El Ayuntamiento de Alcorcón enviará, a través de la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras, 20.000 euros para ayudar a las víctimas del terremoto de Haití, y estudia el envío de un equipo de intervención directa y rescate de bomberos.

12:00 La segunda operadora de teléfonos moviles del país funciona bien, según Le Monde.

11:56 Alrededor de 300.000 personas se han quedado sin techo en la capital de Haití, Puerto Príncipe, según informaron fuentes de Naciones Unidas.

11:53 Al menos un almacén del Programa Mundial de Alimentos (PMA) fue saqueado en Puerto Príncipe, reveló portavoz de ese organismo humanitario.

11:51 La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) está preparando el envío de un séptimo avión con ayuda de emergencia y personal a Haití para asistir a los hasta tres millones de personas que se han visto afectados por el fuerte terremoto que sacudió el país y que ha afectado gravemente a su capital, Puerto Príncipe.

11:45 Cincuenta y cuatro personas rescatadas, la mayoría de ellos franceses, han llegado al aeropuerto parisino de Orly, donde han sido recibidos por el ministro de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner.

11:42 El grupo municipal popular de Leganés (en Madrid) propondrá al próximo Pleno municipal que el Gobierno local dote "de manera urgente" una partida para ayuda a la reconstrucción de Haití por valor de al menos 50.000 euros.

00.34 min Es el quinto avión con ayuda humanitaria y equipos de rescate que envía España.

11:41 La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha acudido despedir en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) a un avión de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que viajará a Haití con los primeros 40 militares de esta unidad, que trabajarán en tareas de desescombro y atención a la población, según The Guardian.

11:39 Los funcionarios de la ONU en Haití que han sobrevivido al temblor, incluyendo a Kim Bolduc, el coordinador principal humanitario para la misión, explica la dificultad de conseguir la ayuda en los lugares más golpeados.

01.45 min La tragedia provocada por el terremoto de Haití no ha dejado indiferente a los deportistas haitianos que triunfan fuera de su país, como el jugador de baloncesto Samuel Dalembert (Philadelphia), que se confiesa "consternado".

11:37 La tragedia provocada por el terremoto de Haití no ha dejado indiferente a los deportistas haitianos que triunfan fuera de su país, como el jugador de baloncesto Samuel Dalembert (Philadelphia), que se confiesa "consternado"

11:34 Cuatro familias catalanas que están a la espera de adoptar a un menor de Haití desconocen aún el estado de los niños, según fuentes de la Conselleria de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat.

11:32 El Programa Mundial de Alimentos (PAM) ha previsto una ayuda alimentaria de urgencia para 2 millones de haitianos.

11:30 El equipo de Cooperación Española ha conseguido rescatar con vida nada más llegar a cinco personas, entre ellas un niño de dos años, según ha relatado Fran Sevilla en su crónica de Radio Nacional.

11:24 El Partido Popular ha puesto en marcha un canal de solidaridad a través de su organización no gubernamental Humanismo + Democracia con el fin de recaudar dinero para las víctimas del terremoto de Haití y lograr recursos que permitan reconstruir el país.

11:22 La secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, Elena Valenciano, ha tachado de "cruel y desalmada" la declaración del prelado de San Sebastián, José Ignacio Munilla, a quien describe como "el obispo sin alma".

11:20 Francia, según el ministro de Economía, Christine Lagarde, ha pedido la anulación de la deuda de Haití en el Club de París, es un foro informal de acreedores oficiales y países deudores. Haití tiene una deuda de 54 millones de euros (unos 78 millones de dólares).

11:05 El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP Canario, José Manuel Soria, ha pedido al Gobierno de República Dominicana que reconsidere el cierre de fronteras a Haití "en las próximas horas" tras la catástrofe del martes porque "es la única forma de escapar para quienes han sobrevivido" al terremoto.

11:04 La Caixa ha aprobado la donación extraordinaria de 500.000 euros para la atención de los damnificados por el terremoto que esta semana asoló Haití, en el marco del programa de Cooperación Internacional de la Obra Social de la entidad financiera.

11:00 Las 24 embarcaciones de la Regata Grand Prix del Atlántico llegarán este fin de semana a la isla de Lanzarote desde donde zarparán el próximo lunes para emprender un viaje rumbo hacia la isla de La Española, integrada por territorios de la República Dominicana y Haití, con paquetes de ayuda humanitaria para colaborar en el terremoto que esta semana asoló Haití.

10:56 El vecino de Olot (Girona) Xavier Rabat, que se encontraba de vacaciones en Haití cuando le sorprendió el seísmo que ha causado decenas de miles de muertos, continúa en paradero desconocido, ha informado la Subdelegación del Gobierno en Girona.

10:54 Un total de 13.651 personas han buscado información de sus familiares desaparecidos en Haití a través de la web especial creada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para ayudar a los miles de ciudadanos que, dentro y fuera del país caribeño, han perdido el contacto con sus seres queridos.

10:45 The Guardian, citando a USAID (la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional en la República Dominicana), asegura que durante la noche el quipo de rescate de EE.UU. ha conseguido salvar a nueve personas de los escombros.



10:42 Italia enviará un buque militar a Haití para ayudar a la población, según el ministro de Defensa, Ignazio La Russa.

10:40 Uno de los médicos en Puerto Príncipe, Sanjay Gupta, ha curado a un bebé de 15 días que han encontrado en una casa que estaba totalmente derrumbada.

10:36 La ONU ha anunciado que ha recibido 268,5 millones de dólares de ayudas por parte de varios países para ayudar a Haití.

10:34 Según ha comprobado la ONU, además de Puerto Príncipe, los centros urbanos de Jacmel y Carrefour han resultado muy afectados, y que un total de 3,5 millones personas vivían en las áreas devastadas por el terremoto.

10:33 Un primer reconocimiento aéreo realizado por Naciones Unidas en Haití ha revelado que hay áreas "con un 50% de destrucción" o graves daños, señaló la Oficina de Ayuda Humanitaria de la ONU.

10:30 Cinco personas, incluyendo a tres americanos, han sido rescatados de los escombros del Hotel Montana, según The Guardian.

10:27 Según AFP, el edificio de cinco pisos que servía de sede de la Misión de Naciones Unidas en Puerto Príncipe (Minustah) se hundió como un castillo de naipes, matando al menos a 36 personas, entre los que se encontraba el jefe de Misión, el tunecino Hedi Annabi. La ONU sigue buscando a 150 de sus miembros.

10.25 El lehendakari, Patxi López, ha calificado de "incomprensibles" las palabras del obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, en las que aseguraba que "existen males mayores" que la tragedia de Haití y le ha emplazado a "salir, hoy mismo, a rectificarlas o corregirlas".

10:23 El Gobierno de Japón ha anunciado que enviará un equipo médico de emergencia a Haití, integrado por una veintena de personas, para ayudar a los damnificados por el terremoto del martes.

10:20 "He pasado 50 horas en el interior, ¡50 horas!", grita Richard Santos, un americano de 47 años que se encontraba en el hotel Montana de Puerto Príncipe.

10:18 La emisora local Radio Kiskeya ha indicado que el terremoto ha supuesto el "tiro de gracia" para Haití, que, "más allá del apoyo inmediato a los afectados", necesita un "plan Marshall" que permita que "este holocausto no haya ocurrido en vano".

10:15 La armada israelí ha mandado dos aviones con ayuda y personal. La misión comprende 40 médicos, 20 enfermeros, 24 enfermeras y personal técnico.

10:10 3,5 millones de personas viven en la zona, según ha informado la ONU. Tres millones de ellos han sido afectados por el terremoto.

10:00 En "The LA Times" encontramos un audio de un testimonio de una de las víctimas en el terremoto, "hay muchos muertos, los cuerpos se apilan unos encima de otros", dice Carolyn Cole desde Puerto Príncipe.

09:50 La hija del mítico pacifista israelí Abi Nathan ha sido localizada con vida tras permanecer dos días en situación de desaparecida por el sismo que ha causado al menos decenas de miles de víctimas mortales en el país caribeño.

09:45 Dos aviones de la Unidad de Emergencia Militar (UME) han salido de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, a las 9:00 horas hacia Haití.

09:40 Según Le Monde, la compañía francesa, Air Caraibes, va a poner vuelos con tárifas especiales que saldrán desde Puerto Príncipe, en el momento que el aeropuerto se reabra a vuelos comerciales. El secretario de Estado de transporte, Dominique Bussereau, ha propuesto a las compañías aéreas Air France, Air Caraibes y XL Airways de poner "vuelos especiales para Haití, tantos como sean posible".

09:30 La ayuda sigue llegando a cuentagotas, según el corresponsal de RNE en América Latina, Fran Sevilla. "Todavía se oyen gritos y hay personas que están siendo rescatadas", añade.

09:25 Moratinos dice, según la embajada española en Haití, que se han elevado a 87 los españoles que están sanos y salvos que componen la colonia en Haití. "Cremos que quedarían cinco, seis o siete personas por saber si están bien, pero todavía es complicado saberlo dentro de la dificultad del país", afirma.

09:22 Moratinos dice que es complicado saber la cifra concreta sobre el número de muertos.

09:20 El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha asegurado en "Los Desayunos" de TVE, que la ayuda española ha llegado ya a Haití.

09:12 La UNESCO asegura que ocho de sus miembros están desaparecidos y ha creado un plan de emergencia para educación.

09:09 "Esta noche es la primera en la que no duermo fuera desde que ocurrió el terremoto. Pero una vez más, no he podido dormir", afirma una de las víctimas del terremoto en Twitter.

09:00 Las seis universidades públicas madrileñas han activado por segunda vez desde su creación en diciembre de 2006 el Fondo de Ayuda para Crisis Humanitarias, destinado en esta ocasión a ayudar a las víctimas del terremoto en Haití, según informó la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (Cruma).

03.43 min "Todo es un horror"

08:45 El piloto espoñol, Jesús Pinto, en declaraciones a RNE ha contado como fue el terremoto. Jesús Pinto se encontraba en un hotel de Puerto Príncipe cuando todo comenzó a temblar. Asegura que salió de la habitación para ponerse al descubierto y vio como todo el mobiliario caía y la gente corría. "Había una nube de polvo en toda la ciudad. Era un horror, las casas derrumbadas y la gente vagaba. Era impactante", afirma. El miércoles, pudo llegar a Santo Domingo, pero algunos de sus compañeros continúan en Puerto Príncipe.

02.43 min Desesperación, dolor y muerte

08:30 El corresponsal para RNE en América Latina, Fran Sevilla, dice que los médicos españoles van a tomar el control del hospital de la Paz de Puerto Príncipe.

08:20 El ex presidente haitiano, Jean-Bertrand Aristide, dice que va a entrar en Puerto Príncipe para "ayudar a la reconstrucción".



08:10 Supervivientes al terremoto que sacudió Haití están organizando barricadas con los cadáveres de fallecidos en señal de protesta por el retraso en la llegada de ayuda humanitaria al país, según informaron testigos.

08:05 La Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. volvió a autorizar la madrugada de este viernes (hora española) la salida de vuelos hacia Haití con trabajadores humanitarios y suministros a bordo, informó la cadena norteamericana CNN.

08:00 De los tres millones de afectados, la mayoría son niños.

7:40 Acción contra el Hambre enviará un Airbus con material de saneamiento y para potabilizar agua con el objetivo de evitar las propagación de epidemias.

7:37 Miguel Ángel Moratinos y Trinidad Jiménez se reunirán hoy con los embajadores latinoamericanos para tratar la emergencia de Haití

06:12 Estados Unidos acelerará este viernes sus esfuerzos por socorrer a Haití con la mirada puesta en la recolección de fondos del sector privado dirigida por los ex presidentes George W. Bush y Bill Clinton. Esos fondos se sumarán a los 100 millones de dólares en ayuda humanitaria prometidos por el presidente Obama.

05:50 Los equipos de rescate trabajan a contrarreloj para intentar salvar la mayoría de vidas posibles. Mientras, una nueva amenaza se apodera de Haití, las epidemias podrían complicar aún más la situación.

05:12 Un equipo de rescate y otro de personal médico de Corea del Sur parten desde Seúl hacia Haití para atender a los damnificados por el terremoto. El equipo de rescate está formado por 41 expertos, que viajan con dos perros entrenados y material y cámaras de búsqueda para detectar posibles supervivientes bajo los escombros. Permanecerán en Haití hasta el 24 de enero.

05:09 El presidente de Haití, René Preval, ha agradecido el apoyo brindado por la comunidad internacional tras el terremoto y ha declarado que, pese a esta masiva reacción inicial, la solidaridad también debe extenderse a largo plazo.

05:04 En las próximas horas se espera que lleguen al aeropuerto de Puerto Príncipe dos de los seis aviones que España ha fletado con material de emergencia. La asistencia médica continúa siendo muy precaria.

04:54 La cadena hispana de televisión Telemundo anuncia "Juntos por Haití", una campaña humanitaria para ayudar a las víctimas del devastador terremoto.

04:45 La Administración Federal de Aviación estadounidense ha autorizado esta noche reanudar los vuelos civiles con ayuda humanitaria a Haití suspendidos por la saturación del aeropuerto de la capital de ese devastado país caribeño.

04:17 Según recoge la cadena CNN, algunos residentes han hecho ataúdes caseros de madera para poder ir enterrando a sus familiares. Un cura ofrece unas breves palabras emocionadas a pie de calle mientras sus familiares lloran desconsolados. No hay lápida ni flores.

04:11 El cantautor dominicano Juan Luis Guerra ha anunciado que se ha unido a una fundación local para gestionar ayuda al "hermano pueblo haitiano", ante las consecuencia del terremoto que ha dejado miles de víctimas.

04:05 Los equipos de rescate que han conseguido entrar ya en Haití continúan rescatando personas de los escombros. "Aún hay esperanzas, otras veces tras 13 días hemos conseguido sacar a gente viva", ha dicho un bombero que trabaja en la zona.

03:58 República Dominicana mantiene con el país vecino un puente aéreo que posibilita la recepción de la ayuda humanitaria internacional ante las serias dificultades de operación que acusan los aeropuertos haitianos. Organismos de aviación locales han realizado 35 vuelos entre Santo Domingo y Puerto Príncipe.

03:23 La noche cae en Puerto Príncipe. Decenas de personas tratan de ponerse a salvo en las calles abarrotadas. Las plazas se han convertido en un campamento improvisado donde los supervivientes pasan la noche a la intemperie. "Hoy dormimos aquí, mañana no sabemos", dice una anciana que permanece en la calle junto a su hija y sus nietos.

03:09 Natacha Ade, una mujer residente en EE.UU., ha hecho un llamamiento a través de la cadena CNN para pedir que si alguien sabe algo de sus familiares desaparecidos en Haití se pongan en contacto con ella. "Estamos desesperados", ha dicho emocionada con fotografías en la mano.

02:53 El actor estadounidense George Clooney presentará en la cadena de televisión MTV un telemaratón para recaudar fondos para ayudar a las víctimas de Haití.

02:45 Las calles de Puerto Príncipe son un hervidero de personas que intentan hacerse como sea con algo de comida o bebida. Los sitios que venden comida envasada han echado las rejas por temor a saqueos. En contraposición, decenas de personas se concentran a sus puertas exigiendo comprar algo de pan.

02:30 La Administración Federal de Aviación estadounidense ha extendido la suspensión de vuelos civiles estadounidenses a Haití hasta que haya pistas disponibles en el aeropuerto de Puerto Príncipe. Su portavoz ha dicho que "hay demasiados aviones en la pista del aeropuerto, por lo que es muy difícil aterrizar". Las autoridades haitianas han pedido que no acudan más aviones por el momento y no está dando permisos de despegue a aviones civiles con destino Haití hasta que haya pistas disponibles.

02:10 Los cadáveres de las víctimas comienzan a ser enterrados en fosas comunes tras más de 48 horas a la intemperie. Un camión y algunas camionetas se dedican a recoger los cadáveres alineados en las calles de la capital, para luego depositarlos en una fosa común del cementerio de Cafour Academie, el barrio de Petion Ville.

00.00 min Unicef es una de las muchas organizaciones que envían ayuda a los afectados en Haití. Pilar Orduño, que coordina el trabajo desde la frontera, ha contado en el programa '24 Horas' de Radio Nacional que una mujer que ha caminado 8 kilómetros en busca de ayuda le ha descrito la situación en tres palabras: "Haití c'est fini" 15/01/10).

02: 05 Pilar Orduña, consultora del área de Educación de Unicef, ha declarado a RNE que de los tres millones de afectados la mayoría son niños ya que el 47% de la población de Haiti es menor de 18 años.

01: 56 Christa Brelsford, una joven que ha sobrevivido al terremoto ha declarado en la CNN que lo primero que pensó fue en salir corriendo del edificio. "Pensaba en correr a donde fuera, no era consciente de lo que pasaba", ha dicho. A pesar de tener heridas sus piernas, Christa sabe que es afortunada y agrecede los cuidados a los médicos que la han atendido. "He tenido mucha suerte", ha dicho con la voz entrecortada.

01: 43 Según informa a través de la cadena CNN el doctor Sanjay Gupta, que se encuentra desplazado en Puerto Príncipe, los primeros heridos están siendo atendidos en los escasos hospitales de campaña que han llegado hasta la capital y que se encuentran repartidos por las calles.

01:10 El mundo del deporte se ha unido para hacer campaña por Haití, por lo que las Ligas Mayores de Béisbol y el siete veces campeón del Tour de Francia, Lance Armstrong, han prometido individualmente hacer importantes donaciones para colaborar con el devastado país.

01:05 El secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, ha asegurado que "es imperiosa la necesidad de coordinación" de la ayuda humanitaria y de salvamento para poder atender a la población haitiana y tratar de salvar la vida de las personas que siguen entre los escombros.

01:02 La secretaria de Salud de EE.UU., Kathleen Sebelius, ha anunciado el envío inmediato a Haití de más de 250 profesionales de la salud y el posible envío de más de 12.000 "en los próximos días" para ayudar en las tareas humanitarias.

00:58 Wolin Delerme, hermana de una mujer que continúa desaperecida en Haití, ha declarado en la cadena CNN que no puede explicar cómo se encuentran en estos trágicos momentos. "Mi familia está destrozada, todos estamos muy tristes y la esperanza va desapareciendo" ha declarado entre lágrimas.

00:45 Algunos haitianos organizan barricadas con cadáveres de fallecidos como protesta por la ausencia de ayuda humanitaria.

00:40 El ex secretario de Estado de EE.UU., Colin Powell, ha declarado en una entrevista a la cadena CNN que la ayuda que necesita Haití no será un trabajo de días ni de meses sino que durará años conseguir reconstruir el país. "Mi corazón está con ellos", ha dicho Powell, quién cree que la prioridad ahora mismo es sacar a las víctimas de los escombros, conseguir hacer llegar agua y medicinas. "El pueblo haitiano va a necesitar toda nuestra ayuda", ha apuntado Colin Powell.

00:20 El presidente del Consejo de Ministros del Perú, Javier Velásquez Quesquén, ha informado desde Puerto Príncipe que al menos 7.000 personas ya han sido enterradas en las últimas horas.

23:40 Las autoridades canadienses han dicho que están considerando suavizar los requisitos migratorios para facilitar la llegada al país de haitianos afectados. El ministro de Asuntos Exteriores canadiense, Lawrence Cannon, ha confirmado que el titular de la cartera de Inmigración y Refugiados, Jason Kenney, está estudiando medidas como eliminar tasas o acelerar las solicitudes para la reunificación de familias.

23.32 El presidente dominicano, Leonel Fernández, pide que la comunidad internacional ayude de manera permanente a la devastada nación caribeña tras una reunión con su homólogo haití, René Préval que ha reconocido que Haití ya atravesaba "por serios problemas" antes del seismo.

23.22 Acción contra el Hambre enviará este viernes un avión cedido por Airbus con material de saneamiento y destinado a la potabilización de agua para evitar posibles epidemias entre la población haitiana.

22.55 Se cumplen 48 horas exactas desde que la tierra tembló en Haití y destruyó gran parte de la capital Puerto Príncipe. Así hemos contado en RTVE.es el segundo día de tragedia.

--------------------------------------------------------------------------------



NOTA: La hora en Haití son seis horas menos que la hora peninsular española.