Las redes sociales se movilizan para ayudar a Haití

El brutal terremoto que ha destruido buena parte de Haití y ha causado miles de victimas tiene también repercusión en las redes sociales. Igual que sucedió con el seismo que asoló L'Aquila, en Italia, los internautas se han puesto en marcha para, a través de estas herramientas de Internet, organizarse y trasladar su ayuda a los afectados.

Facebook, la mayor red social del mundo, reúne ya más de 11.000 personas en el grupo 'Earhtquake Haiti', que es el más grande por el momento. En este grupo, los usuarios aportan datos y contactos de organismos internacionales y ONG's a través de los que se puede enviar ayuda a los afectados. Además, se suceden los mensajes de personas que preguntan cuál es la situación en diferentes zonas del país antillano.

Otro grupo que crece rápidamente es el que se llama 'Haiti needs us, and we need Haiti', en español, 'Haití nos necesita y nosotros necesitamos a Haití'. Ha sido por haitianos en el exterior del país y se han unido ya más de 2.000 personas. Entre los mensajes que dejan, destacan algunos que piden a los miembros de Facebook estadounidenses que "no se olviden de reclamar a sus congresistas que aprueben ayudas para Haití".