El ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez ha ingresado esta mañana en una clínica madrileña a causa de una leve afección respiratoria, según informaron fuentes de su familia.

Suárez, quien el pasado 25 de septiembre cumplió 77 años, se ha levantado este jueves con un leve catarro, aunque sin fiebre.

Las fuentes han señalado que el estado de salud de Adolfo Suárez "no reviste gravedad" y han indicado que se le realizará un chequeo rutinario.

El médico de la familia ha decido que ingresara en la clínica en la que le tratan habitualmente para atenderle y de paso hacerle una revisión general. Se espera que en un par de días el ex-presidente esté de regreso en su casa. La familia de Adolfo Suárez ha añadido que ofrecerá información sobre la evolución de la salud del ex presidente del Gobierno.

Desde 2003, el ex presidente no ha acudido a ningún acto público debido a que sufre la enfermedad de Alzheimer. En 2008, su hijo, Adolfo Suárez Illana, tomó la última fotografía pública de Suárez, cuando el Rey Don Juan Carlos acudió al domicilio del ex presidente del Gobierno a imponerle el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro.