El mundo no espera a Barack Obama

"Ni un solo país debe tratar de dominar a otro, ningún orden mundial que eleve a un solo país sobre los otros va a tener éxito". Al pronunciar estas palabras ante los líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU, Barack Obama también resumía los 'efectos colaterales' de su histórica llegada a la Casa Blanca: tras 2009 será difícil pensar que el cambio en Estados Unidos puede, por sí mismo, hacer cambiar al mundo.

Obama ha ordenado el cierre de Guantánamo, ha inaugurado el diálogo con el mundo árabe en un histórico discurso en la Universidad de El Cairo, ha dado un paso de gigante para la eliminación de los arsenales nucleares y ha metido en el cajón el escudo antimisiles de la era Bush para poner a cero su relación con Rusia.

Sin embargo, mientras tanto Corea del Norte seguía provocando al mundo con sus ensayos nucleares, al igual que Irán, que ha anunciado que tiene una segunda planta de enriquecimiento de uranio, mientras su aliado israelí le 'toreaba' en su pretensión de un congelamiento total de los asentamientos para recuperar el proceso de paz en Oriente Medio.

El presidente afgano Karzai lograba una vergonzosa reelección con votos fraudulentos, sus aliados europeos cambiaban sus sonrisas por malas caras cuando les pidió un mayor esfuerzo en Afganistán y, tras unos meses de tregua, el frente bolivariano rescataba el adjetivo "imperialista" tras su decisión de usar las bases militares en Colombia.

Al menos algo ha ganado su 'poder débil', tal y como dijo en su discurso ante la ONU: ya no es posible culpar a Estados Unidos de todo. Eso sí, ahora también se le puede acusar de ser demasiado blando.

La 'revolución verde' iraní, sorpresa del año

Es lo que han dicho las organizaciones pro derechos humanos al referirse a la visita de Obama a China, en la que temas como el conflicto de los uigures en la provincia occidental de Urumqui, en el que murieron más de 100 personas por las tensiones étnicas con los chinos Han, quedaron en el olvido.

Lo mismo puede decirse de la tensión postelectoral desatada en Irán tras la reelección de Mahmud Ahmadineyad el pasado mes de junio, donde su aparentemente abrumadora victoria con más del 60% de los votos sobre el reformista Mirhussein Mousaví fue seguida de semanas de manifestaciones que fueron apoyadas -tímidamente- por EE.UU. y las potencias occidentales.

Ambos sucesos enseñaron una lección a tener en cuenta para la próxima década: por mucho que se trate de controlar la información, las nuevas herramientas tecnológicas pueden quebrar la autoridad del gobierno más represor.

Las webs de los reformista Karoubi y Mousaví difundieron fotos y videos de las protestas mientras el gobierno de los ayatolás impedían a los periodistas occidentales salir a la calle.

Como Obama con su 'Yes, we can' en 2008, la revolución verde iraní contagió a los jóvenes descontentos con la revolución islámica en su treinta aniversario...aunque Ahmadineyad fue proclamado presidente y la temida guardia revolucionaria iraní comenzó una oleada de detenciones.