El presidente balear Francesc Antich gobernará en minoría y descarta elecciones anticipadas

El presidente del Govern balear, Francesc Antich, ha anunciado que gobernará en minoría mientras no dimita el diputado suspendido de Unió Mallorquina (UM) Bartomeu Vicens, condenado por corrupción, con lo cual uno de los diputados que dan apoyo al ejecutivo no votará para no contar con su sufragio.

Antich ha descartado, además, la convocatoria de elecciones anticipadas, como pidió este jueves el PP.

"Lo que haremos será gobernar como si él no estuviera", ha dicho Antich durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que, tal y como hicieron el jueves el PSOE y el Bloc, ha pedido a Vicens que deje su escaño dada su condena a cuatro años y medio de cárcel por malversación y prevaricación.

Para el presidente, Vicens debe dejarlo para dar "dignidad" al Parlament y volver a la "mayoría clara" que tienen en la Cámara los partidos que apoyan al ejecutivo (PSOE, Bloc y UM), los cuales sin el decisivo voto de Vicens se quedan en minoría.

Antich ha dicho que convocará al PP a una reunión para hablar de "temas de Estado" y de la nueva situación en el Parlament, y que intentará encontrar "puntos de acuerdo en las materias que sea posible" en la Cámara autonómica.