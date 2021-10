El presidente de EE.UU., Barack Obama, ha asegurado que buscará una "cooperación pragmática" con China, la gran potencia cuya influencia es cada vez mayor en Asia, y no buscará "limitar" el ascenso de ese país.

En un discurso en Tokio sobre el papel de su país en la región de Asia Pacífico, Obama ha asegurado que da la bienvenida a "los esfuerzos chinos por desempeñar un mayor papel en el escenario mundial" y ha destacado que "el ascenso de una China fuerte y próspera puede ser una fuente de fortaleza para la comunidad de naciones".

“EE.UU. no busca contener a China“

EE.UU. "no busca contener a China", ha dicho el presidente estadounidense, que también ha indicado que "una profundización de nuestros lazos" con ese país no quiere decir que se debilitarán los lazos bilaterales con otras naciones.

China y EE.UU. "no vamos a estar de acuerdo cada vez" y EE.UU. defenderá los "valores fundamentales", como el respeto a la religión y las culturas, porque "el apoyo a los derechos humanos y la dignidad del ser humano está en el corazón de EE.UU." No obstante, ha subrayado, "podemos desarrollar estas conversaciones en un espíritu de cooperación y no de rencor".

Reforzar el papel de EE.UU. El presidente estadounidense lleva a cabo una gira por Asia en la que busca reforzar el papel de su país en la región, frente a una China cada vez más fuerte y cuya influencia se deja sentir cada vez más en el continente. Así, ha afirmado que "las fortunas de EE.UU. y de Asia-Pacífico se encuentran más estrechamente vinculadas que nunca. Quiero que todos sepan que tenemos un papel en el futuro de esta región, porque lo que ocurre aquí tiene un efecto directo en las vidas de nuestro país". En su discurso, Obama ha repasado los principales desafíos que afronta la región de Extremo Oriente. Ha dedicado una mención especial a Corea del Norte y su programa nuclear, y ha destacado que EE.UU. "no se acobardará ante las amenazas" repetidas por Pyongyang, a la que ha instado a regresar a la mesa de negociaciones a seis bandas para que ese régimen renuncie a sus ambiciones atómicas. El mensaje de Obama se produce cuando Washington ha indicado que su enviado especial para la península coreana, Steve Bosworth, se desplazará a Corea del Norte antes de fin de año para mantener conversaciones bilaterales con ese régimen.