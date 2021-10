El periodista español Pedro Barbadillo, de 53 años, y el cámara canario Pedro Guillén, de 40, han llegado la noche de este viernes al aeropuerto de Gran Canaria en un vuelo desde El Aaiún (Sahara Occidental), después de ser retenidos por la policía marroquí junto a la activista saharaui Aminatu Haidar.

A su llegada a Gran Canaria en un avión de la compañía Top Fly, que aterrizó a las 22:00 hora local, Pedro Barbadillo ha explicado que habían estado siete horas "retenidos o detenidos" por la gendarmería marroquí, lo que consideró "desproporcionado", bajo la acusación de grabar instalaciones militares del aeropuerto de El Aaiún.

Los dos periodistas españoles y la activista Aminatu Haidar habían aterrizado a mediodía en el aeropuerto del Sahara Occidental en un vuelo procedente de Las Palmas de Gran Canaria y fueron trasladados por la policía para ser interrogados.

"Lo que nos preocupa ahora es qué pasa con Aminatu Haidar; no hay ninguna información; no sabemos si está detenida, retenida, libre, no sabemos en qué situación está", ha afirmado Pedro Barbadillo en el aeropuerto grancanario.

"El trato ha sido correcto, pero muy serio"

Durante el tiempo que se prolongó su retención, ha explicado, "el trato ha sido correcto, pero muy serio. Estaban bastante tensos; por allí empezó a pasar todo el mundo y hubo un momento en el que había como cincuenta o sesenta policías, gendarmes, incluso apareció el prefecto de policía de El Aaiún".

El documentalista ha reconocido que habían estado grabando a la activista en el interior del avión y que en el momento de bajar del aparato la siguieron con la cámara encendida, y "eso fue lo que les puso muy nerviosos". El periodista español ha asegurado que va a reclamar la devolución de las cintas confiscadas, y aunque "seguramente no las pueda conseguir, lo intentaré".

“Ha sido desproporcionado“

"No me esperaba que nos iban a detener ,ha comentado; me esperaba que nos iban a parar, pero no que nos iban a retener durante siete horas, ha sido desproporcionado. Yo he estado otras veces en Marruecos, me han expulsado, pero nunca me han tenido siete horas retenido".