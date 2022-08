Cinco años después de su muerte, Arafat no tiene quien le siga

Los palestinos conmemoran este viernes el quinto aniversario de la muerte de Yaser Arafat en plena crisis de liderazgo tras la decisión de su sucesor, Mahmud Abás, de no concurrir a las elecciones que ha convocado para principios de año.

Aparte de Abás, no hay otro dirigente palestino que reúna la capacidad y voluntad necesarias para convertirse en interlocutor de los israelíes y seguir la senda marcada por Arafat con la meta de poner fin a seis décadas de conflicto armado en Oriente Medio.

Tras el congreso que Al Fatah celebró el pasado verano en Belén, ningún líder de la conocida como "vieja guardia" del movimiento nacionalista de Arafat y Abás cuenta con la autoridad y el carisma suficientes para tomar el relevo del actual presidente palestino.

Abás, de 74 años, no impidió en el congreso que figuras históricas de su propia generación -que es la misma que la de Arafat- como Ahmed Qurea, fueran apartadas de la dirección de un movimiento en el que durante décadas controlaron el aparato.

Con este panorama en la facción nacionalista, el movimiento que se perfila como más beneficiado por el anuncio de Abas es el islamista de Hamás, que rechaza la negociación, no ha abandonado y prosigue la lucha armada , y se niega a reconocer la existencia del Estado judío.

Hamás, gran beneficiada

De hecho, Hamás ha lanzado una campaña de arrestos de miembros de Al-Fatah en Gaza, en vísperas de la conmemoración. La campaña se ha iniciado esta mañana, y sigue a la decisión del grupo islamista que controla la franja de impedir un año más la celebración de ceremonias masivas en recuerdo del histórico dirigente palestino, según denunciaron activistas de Al-Fatah.

Participe Hamás o no en las elecciones convocadas para el 24 de de enero -y por el momento es que no porque no reconoce legitimidad de Abas para llamar a las urnas-, un fortalecimiento del movimiento islamista dibujaría negros nubarrones en el horizonte.

Saeb Erekat, asesor de Abás, ha barajado esos presagios al advertir que, además de su renuncia a optar a un segundo mandato, el actual presidente palestino podría dimitir como máximo responsable de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) antes de los comicios.

Erekat ha precisado en un comunicado que ni la ANP ni la sociedad palestina tienen alternativa al liderazgo de Abás pero que en caso de que éste deje la presidencia con anterioridad a la cita electoral, "Israel tendrá que vérselas con Hamas".

"Según la constitución, el presidente del parlamento, Aziz Dweik, (de Hamás) sería el presidente interino" (de la ANP), ha recordado.

La última vez que Israel lidió directamente con Hamas fue el pasado invierno en la franja de Gaza, donde en respuesta al lanzamiento de cohetes por los islamistas los ataques militares israelíes segaron la vida de 1.400 personas, en su mayoría civiles.