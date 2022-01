Los primeros tanteos entre los partidos y dirigentes europeos sobre quién será el primer presidente estable para la UE han restado fuerza este jueves al candidato potencial más citado en las quinielas, el ex primer ministro británico Tony Blair.

Su propia familia política, la socialista, ha sido incapaz de respaldar su nombre y ha manifestado públicamente su preferencia por el otro puesto relevante que creará el nuevo tratado, el de alto representante para la política exterior con poderes reforzados.

El primer ministro sueco, Fredrik Reinfeldt, había advertido de que no plantearía la cuestión de los nombramientos ligados al Tratado de Lisboa a los jefes de estado o gobierno en esta cumbre.

Apoyo de Gordon Brown

Tan sólo el primer ministro británico, Gordon Brown, defendió sin ambages, públicamente, la idoneidad de Blair para el puesto. Brown convocó a los medios antes que nadie, antes incluso de que comenzara la cumbre, y sin que nadie le preguntara dejó claro que "el Gobierno británico cree que Tony Blair sería un excelente candidato y una persona excelente para presidir el Consejo Europeo".

Por el contrario, el más claro entre los responsables socialistas en rechazar a Blair fue el titular luxemburgués de Exteriores, Jean Asselborn, quien manifestó que el británico "no es el candidato correcto" para Europa. Y no lo es, "no por su persona, sino por lo que representa". Según Asselborn, el ex premier británico "está vinculado a George W. Bush", y "si EE.UU. ha elegido a Obama, Europa no puede volver a Bush".

En estos momentos, la Presidencia del Parlamento Europeo, la de la Comisión Europea (CE) y la del Consejo de Ministros están ocupadas por dirigentes pertenecientes al Partido Popular Europeo (PPE): el polaco Jerzy Buzek, el portugués José Manuel Durao Barroso y el sueco Carl Bildt, respectivamente.

En menoscabo de Blair también se manifestó el presidente del Parlamento Europeo (PE), el conservador polaco Jerzy Buzek, al instar a los líderes de los Veintisiete a elegir a una mujer como presidenta estable de la Unión Europea.