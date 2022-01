El diputado del Partido Popular Juan Costa cuestiona el liderazgo de Rajoy y critica la gestión de Camps en el caso Gürtel, que ha costado a su hermano Ricardo su cargo como secretario general del PP valenciano y la suspensión de militancia.

En Los Desayunos de TVE, Costa ha afirmado que "Rajoy es el líder del partido y eso no lo discute nadie" pero que se pueden "tener dudas sobre si ejerce el liderazgo de la mejor forma posible".

Mariano Rajoy "es un líder político muy importante pero tiene que demostrar que es alternativa real de Gobierno", ha contestado Juan Costa a la pregunta sobre si el actual presidente del PP era el mejor líder que puede tener el partido.

Para Costa, que Rajoy dijera que "la paciencia es una virtud, aunque santo Job sólo ha habido uno" ponen de manifiesto que "la dirección nacional está preocupada" por lo que está ocurriendo en el seno del partido.

La misma secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha pedido disculpas este viernes por el caso Gürtel y la lucha interna en Caja Madrid.

El diputado popular afirma que "no cuestiona a ninguna persona en concreto de la dirección nacional" pero ha hecho un llamamiento para que Génova "abra un periodo de reflexión" sobre si el PP es realmente puede ser una alternativa del Gobierno y sobre "si todos y cada uno de nosotros somos las personas adecuadas".

Juan Costa cree que es "imprescindible" hacer una reflexión porque "a lo mejor no estamos haciendo las cosas de la mejor manera posibles".

A pesar de estas críticas a Mariano Rajoy, asegura que no esta cuestionando el resultado del Congreso nacional del PP en Valencia en junio de 2008. Juan Costa fue uno de los miembros del PP que estuvo barajando si presentarse como candidato a la presidencia del partido.

El diputado popular ha eludido si cree, entonces, que Camps debería dejar sus cargos: "Las decisiones sobre el liderazgo y las responsabilidades políticas no me competen a mí".

Costa ha subrayado que estas contrataciones no tienen porque ser ilegales "pero la responsabilidad de un líder político es dar una explicación porque algo ha fallado y asumir las responsabilidades, si existen , y garantizar que no se va a repetir".

El hermano de Ricardo Costa también ha afirmado que Camps "no ha estado a la altura de lo que se exige a un líder político" y ha añadido que lo dice "con la duda" de no saber "si uno es más leal con el partido si callando o diciendo lo que se piensa".

Diferencias entre Cobo y Costa

Juan Costa ha criticado también la diferente forma que el partido tiene de tratar a Ricardo, su hermano, y al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, que calificó de "vómito" lo que estaba haciendo el entorno de Esperanza Aguirre para evitar que Rodrigo Rato presida Caja Madrid.

Costa afirma que las declaraciones de Cobo "no le parecieron afortunadas" pero que el "motivo" por el que contra su hermano se toman decisiones y contra el vicealcalde madrileño no, es porque éste recibió el respaldo del alcalde Alberto Ruiz Gallardón una hora después de que saltara la polémica.

El diputado nacional ha respaldado la candidatura del ex ministro de Economía y ex director del FMI para dirigir la entidad financiera y ha añadido que si Rato diera un paso adelante para asumir esta responsabilidad y su partido no la respaldara "quien tendría un problema" es el PP.

Sobre las declaraciones de José María Aznar que afirmó este jueves que para ejercer un buen liderazgo es necesario "un líder, no varios; un partido, no varios; un proyecto, no varios", Costa ha asegurado que "entiende las inquietudes" del ex presidente.