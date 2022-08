El Supremo rebaja de 58 a 44 años y medio la condena a 'Nanysex' por abusos a cinco niños

El Tribunal Supremo ha rebajado de 58 años de prisión a 44 años y medio la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid a Álvaro I.G, alias "Nanysex", por abusos sexuales a cinco niños y corrupción de menores entre 2002 y 2004 en la localidad madrileña de Collado-Villalba y en Murcia.

El Supremo ha rebajado en 13 años y medio la condena a uno de los "peores pederastas" investigados, según la Policía, al considerar que la agravante de abuso de confianza se aplicó dos veces respecto a dos de sus víctimas.

Nanysex se ofrecía como canguro para acercarse a los niños y grababa los abusos sexuales en vídeos que luego intercambiaba por internet. Él mismo lo reconoció en el juicio aunque sostuvo que las "violaciones eran simuladas".

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Álvaro Iglesias, conocido como "Nanysex", a 58 años de prisión por once delitos de abusos sexuales y corrupción de menores mientras que las penas para los otros 3 condenados van de 3 a 31 años de prisión.

El Supremo señala en la sentencia que en el caso de Nanysex se aplicó de forma simultánea la agravante específica de especial vulnerabilidad junto con la genérica de abuso de confianza, vulnerando el principio Non Bis in Idem, es decir, que no se puede condenar dos veces por lo mismo.

El Supremo considera responsable a Álvaro I.G. de tres delitos continuados de abuso sexual con la agravante específica de especial vulnerabilidad y la atenuante de colaboración con la Justicia, por lo que se le condena a 27 años.

Además, se le condena a otros cinco años por dos delitos continuados de abusos sexuales con la concurrencia de la misma atenuante y a otros 12 y medio por cinco delitos de corrupción de menores.

Además, el TS también rebaja las condenas a otros dos de los condenados por la Audiencia Provincial de Madrid por los mismos hechos.