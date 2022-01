El pleno del Senado ha aprobado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que limita la jurisdicción universal de los tribunales españoles a los casos en los que existan víctimas españolas o en los que los responsables del delito se encuentren en España yTras su aprobación, que ha contado con el, el proyecto de ley volverá ahora al Congreso para que éste se pronuncie sobre las enmiendas aprobadas en el Senado, con lo que finalizará su trámite parlamentario y será publicado en el BOE.Antes de proceder a la votación, el presidente ha ordenadopresentes en la tribuna que han comenzado a lanzar abucheos y que portaban carteles a favor de no limitar la jurisdicción universal.Con esta reforma, también se exigirá que en cualquier otro país competente o en el seno de un tribunal internacional no se haya iniciado procedimiento que suponga "una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles", lo que supondría el sobreseimiento provisional de la causa abierta en España.Para el senador Pere Sampol (grupo mixto), con la limitación de la justicia universal aprobada hoy "el Gobierno de, de los torturadores" y, según ha dicho, lo que España puede ofrecer a esos "pueblos oprimidos" es la Justicia universal, de la cual, ha concluido, "me temo mucho que hoy el Senado va a renegar".Ante estas afirmaciones, el senador socialista Arcadio Díaz Tejera ha advertido de que no va a permitir "a nadie en esta Cámara" que sitúe al grupo socialista "al lado de los torturadores y dictadores"."No se lo permito a nadie en absoluto", ha aseverado el senador, que ha sostenido que "quien hable aquí" que a partir de ahora no se podrán perseguir dictadores, es que "no ha leído el texto y no ha leído los convenios de Ginebra".El pleno del Senado también ha aprobado un paquete de reformas de la LOPJ que recoge las principales reivindicaciones que llevaron a los jueces a la huelga el pasado 18 de febrero y que mejoran las condiciones laborales de la carrera judicial.Este proyecto de ley también será ahora devuelto al Congreso para dar el visto bueno definitivo y lo previsto es que estas medidas puedan entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.Precisamente este jueves, convocada por la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en protesta por lo que considera un incumplimiento de los compromisos del Gobierno y que no tiene el apoyo de las otras tres agrupaciones de jueces.