Berlusconi es un italiano más ante la ley

El Lodo Alfano, la norma que aplaza los juicios a los cuatro altos cargos del estado italiano, contiene una ilegalidad constitucional. Por nueve votos a seis los jueces han dictaminado en contra de esta ley a medida. Los argumentos en profundidad se conocerán dentro de unos días. No obstante, sí se sabe que los magistrados consideran que. En primer lugar, el Artículo 138 de la Carta Magna, que hace referencia a la necesidad modificar la Constitución para que esta ley tuviera cabida. También viola el Artículo 3 de la Constitución, ése que declara que todos los italianos son iguales ante la ley.Precisamente, uno de los argumentos de la Defensa fue que todos los italianos son iguales ante la ley, pero no su aplicación . Ahora se demuestra que no, que Berlusconi esA Berlusconi le esperan dos procesos de manera inminente. Uno, el caso Mills, pory otro, el caso Mediaset, por irregularidades en la compra-venta de derechos televisivos.Pero también hay otros procesos que están en fase preliminar, uno de ellos sobre. Allí, el premier podría haber concurrido como socio oculto para adquirir unos productos televisivos y haber inflado el precio para venderlos después mucho más caros.Otro de los asuntos que está en fase de investigación es la posibleen la legislatura anterior.La más esperada de las reacciones era la del propio Silvio Berlusconi. Poco después de conocerse la sentencia, 'Il Cavaliere' ha declarado que los jueces son de izquierda y que el 70% de la prensa del país también los es.Después de asegurar que todos son unos mentirosos, ha recordado que a pesar de esta nueva sentencia y de vivir el peor momento de su mandato,. Estas cosas a él le "cargan, a los italianos les cargan. Viva Italia y Viva Berlusconi".Después, un poco más tranquilo, ha dicho que respeta la sentencia pero que ésta pone a riesgo el equilibrio entre los poderes del estado. Entre ellos, ha nombrado al presidente de la República, afirmando que de Napolitano ya sabemos de qué lado está.El ministro de Justicia Angelino Alfano, que dio nombre a esta ley, se ha mostrado sorprendido por la sentencia, mientras que el principal sostenedor del gobierno de Berlusconi, la Liga Norte, ha señalado que no habrá anticipo electoral.El Partido Democrático, que se encuentra inmerso en el proceso de elección de su líder, se ha limitado a indicar que ahora queda claro queEl líder de la Italia de los Valores, y enemigo declarado de Berlusconi, Antonio Di Pietro, es el único al que ha faltado tiempo para pedir laLo más probable es que Berlusconi siga adelante con el mandato que le han dado los italianos, ya quede su gobierno. Esto que ahora provoca sorpresas y múltiples comentarios, que hará que alguno titule una crisis sin precedentes, no es nuevo.Berlusconi ha tropezado dos veces en la misma piedra. En enero de 2004, este mismo tribunal, La Corte Constitucional, echó para atrás el conocido como Laudo Schifani (que era el ministro de Justicia de la época). Aquella ley también rechazada por el más alto tribunal italiano preveía la inmunidad para cinco altos cargos del estado: el presidente de la república, el primer ministro, el presidente de las dos cámaras y el de la Consulta.Ahora el horizonte político queda en manos de la justicia con los dos procesos en marcha y la capacidad de Berlusconi de maniobrar antes de que sea condenado.Se produciría una situación inédita. Pero, hasta entonces, seguro que quedan muchas historias que contar.