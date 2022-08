El responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, ha afirmado que es "intolerable y inadmisible" que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya pedido que se archive un "asunto tan grave" como el 'Caso Faisán', decisión que a su juicio es un "rotundo fracaso".



Trillo ha pedido al Gobierno y al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, explicaciones que "satisfagan las expectativas que se iniciaron entonces y que hoy han quedado en ridículo" por esta petición, y ha afirmado que esta cuestión puede afectar al pacto antiterrorista.



Según el también portavoz de Justicia del grupo parlamentario popular, "está en juego la credibilidad del Estado de Derecho, de la generalidad de la ley y la actuación seria y eficaz de las Fuerzas de Seguridad del Estado".



"No es admisible que en un Estado de Derecho se pueda relajar la ley a conveniencia del Gobierno o de quienes obedecen al Gobierno", ha subrayado.



Además, Trillo ha anunciado que su grupo ha pedido la comparecencia urgente del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y de Conde-Pumpido.



Persecución del PP



Por otra parte, Trillo ha rechazado vincular la posición del partido popular ante este asunto a la "persecución" que, a su juicio, padece el PP por parte de la Fiscalía, ya que ha asegurado que se trata de un "gravísimo fallo" en el aparato de lucha contra el terrorismo.



No obstante, Trillo ha opinado que Conde-Pumpido, cuando se le presentan "casos que están en el filo de la navaja, cae siempre hacia el mismo lado, no el de la legalidad, sino al que conviene Gobierno".



Federico Trillo también ha criticado que el sumario se haya mantenido secreto durante tres años y "sin explicaciones del Ejecutivo", y ha recalcado que si el resultado de la investigación es esta petición es "un rotundo fracaso" de la Fiscalía.