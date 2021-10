El presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya , ha propuesto este sábado unaque incluye su restitución condicionada en el poder, amnistía política y un gobierno de reconciliación nacional.Zelaya, quien permanece desde el 21 de septiembre en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, ha planteado, a través de su asesor Carlos Eduardo Reina, unapara el diálogo que podría iniciarse la próxima semana."El primer punto es la aprobación y firma del Acuerdo de San José; el segundo, los cambios que se le puedan hacer al Acuerdo del presidente (costarricense, Oscar) Arias, y el tercero, que se le dé cumplimiento con garantes nacionales e internacionales", ha explicado Reina.Según Reina, Zelaya accede a que se modifique el plan porque el escenario que había cuando Arias lo propuso , a mediados de julio pasado, era distinto al actual, aunque no ha precisado qué puntos serían reformados.Zelaya ha anunciado su propuesta ante la perspectiva de quepara buscar solución a la crisis, precedido de intensas gestiones diplomáticas y encuentros discretos entre representantes de ambas partes, políticos y de otros sectores.Una misión técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA) que llegó este viernes a Honduras prepara el escenario a laque prevé llegar el día 7 para acompañar el inicio del diálogo.Zelaya, ha añadido su asesor, "también ha reiterado que, una vez restituido en el poder, no convocará a una Asamblea Nacional Constituyente", la que promovía por medio de una consulta popular que iba a celebrarse el 28 de junio, sino que quedaría para 2010, cuando haya un nuevo Gobierno tras los comicios del 29 de noviembre."Si se firma el Acuerdo de San José y se restituye al presidente Zelaya, estaríamos de acuerdo con que", ha dicho el dirigente campesino Rafael Alegría, uno de los líderes del movimiento de resistencia pro zelayista. Ha reconocido que este año "no hay tiempo para preparar una constituyente, pues estamos a menos de dos meses de las elecciones".Sin embargo, ha dicho Alegría, "lo que no hará la resistencia popular es renunciar a la constituyente, porque esa es una demanda permanente y un derecho que se ha ganado el pueblo".Reina y Alegría coinciden en que en la resistencia popular hay sectores que quieren que, una vez restituido en el poder, Zelaya convoque una Asamblea Constituyente.A pesar de las restricciones por el decreto que desde hace una semana suspendió las garantías constitucionales, el movimiento de resistencia popular continuó protestando en las calles y la salida del régimen de facto que preside Roberto Micheletti desde el 28 de junio, día del golpe de Estado.Los candidatos presidenciales, por su parte, han reanudado suscon actividades en la capital y en el interior de Honduras, después de una pausa que hicieron hace una semana para propiciar acercamientos entre las partes en conflicto.