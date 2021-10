El abogado Irving Picard, encargado de rastrear y administrar los bienes del financiero Bernard Madoff para compensar a las víctimas de su estafa , hadel estafador, a quienes reclama alrededor de 200 millones de dólares.En documentos entregados al Tribunal de Bancarrota de Nueva York, Picard asegura que los familiares de Madoff, que trabajaban en la firma del financiero, se beneficiaron del dinero que éste estafó a sus víctimas, ya que obtuvieron "grandes sumas" para sustentar sus propios negocios y realizar todo tipo de pagos."Los miembros de las familia Madoff abandonaron sus obligaciones y responsabilidades. Como resultado, o bien, con lo que permitieron y facilitaron la existencia del esquema Ponzi", asegura el administrador en su demanda.Picard, que fue designado por la Corporación para la Protección de los Inversores Bursátiles (SIPC) como administrador de los activos de Madoff, añade que, "si los familiares hubieran desarrollado su trabajo con honestidad, la fraudulenta estructura piramidal de Madoff no hubiera tenido éxito o no hubiera existido durante tanto tiempo".La demanda del abogado afecta a Andrew y Mark Madoff, hijos del conocido estafador, a su hermano Peter Madoff y a su sobrina Shana Madoff Swanson, a quienes acusa dede la familia para, así, poder llevar unaa costa del dinero que el ex presidente del Nasdaq obtuvo de sus víctimas.Picard asegura que, entre otras cosas, los miembros de la familia Madoff pagaron desde tarjetas de crédito personales, casas de vacaciones, coches o yates, hasta facturas de restaurantes, de forma que, según sus cálculos, y calcula que estas cuatro personas deberíande la estafa.Esta demanda se suma a la que el administrador interpuso en julio contra la esposa del financiero, Ruth Madoff , a quien también acusó de haber llevado "una vida de esplendor" durante años a costa del dinero que su marido estafaba.Madoff fue declarado culpable el pasado junio de la gigantesca estafa que perpetró y cumple una condena de 150 años en la prisión de Butner , en el estado de Carolina del Norte, donde fue trasladado en julio tras anunciar que no recurriría la condena impuesta por el el juez federal de Nueva York Denny Chin.