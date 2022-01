este miércolesen mitad de la polémica por el informe policial que apunta a una trama de financiación ilegal del PP en Valencia en el marco del caso Gürtel, según han confirmado fuentes del partido a RNE.El presidente nacional del Partido Popular y el presidente de la Generalitat valenciana, en Cuenca, para analizar la situación. Han estado reunidosaunque no ha transcendido detalles sobre la conversación.Desde el Gobierno valenciano afirman que es uno más de los encuentros "habituales" que ambos celebran aproximadamente una vez al mes y que se ha desarrollado "con total normalidad" en un comedor público.La entrevista se fijó después de las declaraciones que ha habido en los últimos días por parte de dirigentes nacionales y valencianos del PP ante las acusaciones de financiación irregular del partido. Entre ellas las realizadas el lunes por la secretaria general, María Dolores de Cospedal, que pidió "contundencia" a sus compañeros de Valencia de los Diputados, donde ha asistido a la sesión de control al Gobierno. Camps ha acudido desde Valencia, donde no ha podido acudir a la segunda sesión del debate de política general que se ha celebrado en el Parlamento autonómico aunque ha llegado a tiempo de estar en la inauguración de la exposición de Sorolla.El presidente nacional del PP se reunió por la mañana con la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Ninguno de los dos quiso atender a los medios de comunicación que les preguntaron por el caso Gürtel.No obstante, De Cospedal ha asegurado en una entrevista en VEO Televisión que está "absolutamente" dispuesta a depurar responsabilidades y que quien "haya hecho cosas que no tiene que hacer" no estará en el partido.Además, la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana ha anunciado que ha archivado la denuncia interpuesta por el secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa, contra la Policía por el informe que apunta a una posible financiación irregular del partido, al no hallar contenido delictivo.