Mueren 40 talibanes en una operación del Ejército afgano y tropas estadounidenses

Al menos 40 talibanes han muerto y otros 13 han resultado heridos en una operación del Ejército afgano y las tropas estadounidenses registrada en la provincia de Farah (oeste de Afganistán), según fuentes militares.



El suceso ha tenido lugar este lunes en la ciudad de Shewan, situada en el conflictivo distrito de Bala Buluk, que fue sitiada por tropas afganas y estadounidenses, ha asegurado el comandante del Ejército para el oeste de Afganistán, Jalandar Shah Behnam.



Behnam ha añadido que seis soldados afganos también han resultado heridos durante el combate.



Más de 500 soldados han participado en la operación



La Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) ha confirmado en un comunicado que más de 500 soldados afganos y estadounidenses han participado este lunes en una operación en Shewan y han matado a "un gran número de insurgentes".



En el comunicado, la ISAF precisa que el "duro" combate se ha extendido durante "doce horas", que en el transcurso del mismo las tropas internacionales han recurrido a bombardeos aéreos.



El organismo internacional ha añadido que no ha fallecido ningún soldado, aunque en el comunicado no hace referencia a las bajas civiles.



Además, el oficial Kher Muhammad Khawari ha asegurado que entre los talibanes fallecidos se encuentra el dirigente Shin Sher, mientras que otro líder, el mulá Sultan, ha resultado herido.



Los talibanes pidieron refuerzos, pero no llegaron



Los talibanes solicitaron refuerzos a las unidades insurgentes de los cercanos distritos de Pusht Rod, Bakwa y Shindand, pero el cerco de las tropas regulares impidió que estas llegaran al lugar de los combates.



Las principales áreas de influencia de la insurgencia se hallan en el sur y el este de Afganistán, las áreas en las que predomina la etnia pastún, pero los talibanes han protagonizado este año ataques por todo el territorio.



El jefe de las tropas extranjeras pide más soldados al Pentágono



El general estadounidense Stanley McChrystal, jefe de las tropas extranjeras, ha solicitado formalmente al Pentágono un nuevo envío adicional de tropas para hacer frente a los talibanes.



En Afganistán hay destacados unos 100.000 soldados extranjeros, la mayoría estadounidenses.