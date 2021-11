Rajoy: Con la subida de impuestos Zapatero "busca que sus chapuzas las paguen los españoles"

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que la subida de impuestos que va a llevar a cabo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es "perjudicial, innecesaria y profundamente insolidaria" con las clases medias trabajadores del país, "haciéndola exclusivamente para tapar los agujeros que ha creado con una subida disparatada del gasto público".



Durante su intervención en un macro mitin en Dos Hermanas (Sevilla), bajo el eslogan 'Más empleo, menos impuestos' y ante cerca de 30.000 personas --varios miles se quedaron fuera al estar el aforo completo-- según la organización, Rajoyha indicado que el Gobierno central "busca que sus chapuzas las paguen los españoles, cuando lo que debería es ahorrar y gastar menos", añadiendo que esta subida de impuestos "ni se justifica ni tendría por qué hacerse".



El presidente del PP ha acusado al Gobierno y a su presidente de llevar dos años instalados en un "carrusel de mentiras, soberbia, dogmatismo, chapuza e improvisación". Y es que, según ha dicho, ningún dirigente ha engañado tanto a la ciudadanía como el secretario general del PSOE.



El único país en recesión de la eurozona



El presidente del PP, que fue interrumpido en varias ocasiones con gritos de 'Zapatero embustero' o 'Zapatero dimisión', ha asegurado que las "mentiras" del presidente y su "trompetería triunfal" han llevado a que más de cuatro millones de españoles no tengan trabajo, gran parte de ellos jóvenes, y a que las entidades bancarias no puedan dar créditos.



Rajoy se preguntó por qué si España era un país con una economía ejemplar y con las cuentas "saneadas" al final del último mandato del PP en España cómo ahora puede ser el único país de la zona euro que esté en recesión y con tasas de paro que "rompen todos los registros". "El culpable de ello es José Luis Rodríguez Zapatero", ha agregado.



En esta línea, el máximo dirigente del PP afirmó que el sectarismo del Gobierno hace que el país se divida en buenos y malos, ricos y pobres, sindicatos y empresarios. "No hay cabida para la inmensa mayoría de la clase media española", indicó Rajoy

Asimismo, afirmó que lleva meses asistiendo a un "espectáculo de improvisación permanente", ya que "un día se nos dice una cosa y otro día otra". Además, Rajoy consideró que Zapatero sólo piensa en el corto plazo, "mientras que nosotros queremos planificar y hacer las cosas con sentido". "Hace tres meses dijo que no iba a subir los impuestos, sino bajarlos y hoy la cosa es distinta, así cómo van a decir que no mienten", apostilló.



La quinta esencia de la gran mentira



Al hilo de ello, Rajoy dijo que la quinta esencia de la "gran mentira" es que la subida de impuestos tiene una finalidad social y que serán los que más pagarán serán los que más tienen. "Que no hable de solidaridad porque no es un dinero para cubrir necesidades sociales, sino para cubrir sus errores y chapuzas", dijo el presidente del PP, quien criticó la subida del IVA y que se supriman los 400 euros del IRPF. "Va a subir hasta el IVA de las chuches".



Rajoy ha dicho que su partido no va a apoyar "políticas disparatadas" y que la alternativa de gobierno es el Partido Popular. "España necesita un cambio de política y lo necesita con urgencia porque de esta crisis se puede salir con el resto de países de la UE", afirmó Rajoy, quien ha considerado que el Gobierno de la Nación tiene que hacer para ello "exactamente lo contrario" de lo que está haciendo en la actualidad.



"Somos la alternativa y la única garantía de que las cosas puedan cambiar y la esperanza de muchos millones de españoles, incluso de algunos que no nos votaron", aseveró el presidente del PP, quien se mostró convencido de que su partido estará a la altura de las circunstancias. "Nadie se merece un Gobierno como éste, tan falto de ideas y cuyo gobernante sólo está preocupado en ver cómo llega al minuto siguiente", ha concluido.



Rajoy, que tuvo palabras de agradecimiento para los asistentes, ha dicho que actos como éste le dan fortaleza y "gasolina" para conseguir que España sea el "gran país que todos queremos que sea". "Hemos venido a Dos Hermanas a decir que las cosas pueden ser de otra manera y que no nos vamos a resignar con una política chapucera, sino que vamos a dar la batalla", ha apostillado.