Los candidatos a la presidencia de Honduras se han reunido con el mediador del conflicto en su país y presidente de Costa Rica, Óscar Arias, para dar su ", aunque han evitado referirse al regreso al poder del depuesto mandatario, Manuel Zelaya , punto central del acuerdo.Cinco de los seis candidatos presidenciales hondureños se han entrevistado durante casi dos horas con Arias y le han insistido en su deseo de que la comunidad internacionaldel próximo mes de noviembre , al asegurar que se trata de un proceso independiente de la crisis política.Al final de la cita se ha emitido un comunicado conjunto en el que cuatro de los cinco candidatos han" de Arias y han considerado que la firma del denominado Acuerdo de San José sería una salida al conflicto desatado el pasado 28 de junio, cuando Zelaya fue derrocado en un golpe de Estado."Haremos las gestiones a nuestro alcance para instar a ambas partes para encontrar la senda de la reconciliación nacional", señala el documento suscrito por Felicito Ávila, del Partido Democracia Cristiana; Porfirio Lobo Sosa, del Partido Nacional; Elvin Santos, del Liberal, y Bernard Martínez, de Innovación y Unidad.Únicamente César Ham, candidato por el partido de izquierda Unificación Democrática, ha explicado en una rueda de prensa que se abstuvo de firmar el comunicado porque consideró que "política en Honduras".De acuerdo con Ham, es indispensable que los candidatos condenen abiertamente el golpe de Estado, que sea la presidencia y que censuren las violaciones de los derechos humanos que se viven en Honduras bajo el Gobierno de facto de Roberto Micheletti.Ninguno de estos temas aparece en el comunicado emitido este miércoles, que sólo menciona que "suscribirse el Acuerdo de San José puede ofrecer una solución equilibrada a la crisis".Ávila ha sostenido en la misma conferencia que como candidatos deben "hacer oficios para que el acuerdo que se firme esté basado en la Constitución" de Honduras.Por su parte, Santos ha asegurado que respaldan el Acuerdo de San José y que van a "apoyar el proceso y lo que resulte de él", pero ha añadido que "ambas partes deben evidenciar su nivel de sacrificio".Una opinión similar ha emitido Lobo, quien ha manifestado que su partido insistirá ante las partes en conflicto en que "deben ser flexibles y ecuánimes para continuar con el proceso de diálogo".Martínez ha señalado que la cita de este miércoles prueba que los aspirantes a la presidencia apoyan el diálogo mediado por Arias, pero ha insistido en la necesidad de que las elecciones del próximo 29 de noviembre sean reconocidas.Santos ha ido más allá, y ha lanzado un llamamiento a la comunidad internacional a levantar las sanciones impuestas al Gobierno de Micheletti . "El país tiene unay las sanciones están afectando al pueblo (...). Hacemos una plegaria a la comunidad internacional a reconocer que no pueden llevar al pueblo hondureño al abismo, por lo que consideramos queha expresado. Óscar Arias había anunciado que el propósito de este encuentro era cuestionar a los candidatos acerca de su futuro al frente de un Gobierno que no será reconocido internacionalmente si no se logra la restitución de Zelaya antes de los comicios.En ese sentido, Lobo ha aclarado que su prioridad es la, y ha insistido en que el proceso electoral es independiente de los eventos relacionados al golpe de Estado.