"Lorena. 21 años. Cuerpo espectacular. Elegante y morbosa. Y otras modelos. 200 euros. Chalet de lujo. Castellana. 24 horas. Hotel-domicilios". Éste es uno de los anuncios que se pueden leer este mismo miércoles en uno de los periódicos de tirada nacional. Y es uno de los más discretos. Los hay que explican explícitamente toda clase de servicios sexuales.La, Bibiana Aído, haque se publican en la prensa española y se ha mostrado "convencida" de que los medios de comunicación dejarán de publicitarlos "cuando sus circunstancias se lo permitan".La ministra ha realizado estas declaraciones en el Congreso tras el anuncio realizado por el diputado deJoan Tardá, que presentará la próxima semana unapara suprimir estos anuncios de la prensa.ERC ha reabierto este miércoles el debate sobre la regulación de la prostitución con una interpelación a Aído.voluntaria para regular los derechos laborales de las prostitutas y se las incluya en la Seguridad Social después de la polémica sobre la situación de la prostitución en el Raval de Barcelona.Hace una semana, el diario Público , uno de los pocos en España que no incluye en sus clasificados contactos de prostitución, recordaba que la prensa ingresaEl dato es de la comisión parlamentaria que analizó la situación de la prostitución en nuestro país en 2007 y que desaconsejo legalizarla. En el informe sobre la ponencia sobre la prostitución, se incluía que un periódico como El País podían ingresar hasta cinco millones de euros al año por este tipo de clasificados.La portavoz del Colectivo Hetaira , Cristina Garaizabal, ha explicado en RNE que el problema no son los anuncios en sí, sino que detrás de esos anuncios puede haber mujeres explotadas. "Se podían anunciar aquellas que ejercen voluntariamente", explica Garaizabal. Hetaira está a favor de la regulación de la prostitución siempre que sea voluntaria.Garaizabal critica la hipocresía que supone que se luche contra la prostitución de la calle porque "es la que se ve y molesta" y no contra la que se ejerce en clubs, donde existe explotación, pero no molesta porque no se ve.ha pedido al Gobierno que presente medidas para regularizar la prostitución y para que los periódicos dejen de publicar "los anuncios denigrantes para la mujer"."Esperamos contundencia, vamos a ver si se mojan porque es una vergüenza esta situación", ha asegurado Tardá respecto a los anuncios de contactos, "que dan asco", ha opinado el diputado de ERC, quienLaplantándole cara y yendo a la raíz" a través del Plan contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, aprobado el pasado mes de diciembre, que persigue a las mafias que explotan a las mujeres.Ha recordado que el 90% de las personas que ejercen la prostitución en España son extranjeras, "y de ellas un porcentaje muy significativo son víctimas de trata"."El problema no es si vamos a regularizar la prostitución como un empleo, porque la mayoría de las mujeres no están ahí porque quieren, sino que son explotadas, son esclavas, son mujeres víctimas", ha asegurado Aído, quien ha explicado que en países donde se ha regularizado ha aumentado la explotación sexual, afirma Efe.Por ello, ha insistido en lay para que las víctimas tengan alternativas y dignifiquen su vida.La ministra ha anunciado que al final de año hará balance del año de aplicación del Plan Integral contra la Trata y ha adelantado que en la base de datos que ha puesto en marcha el Gobierno se han empezado a introducir datos de 2008 y 2009, y queAído ha anunciado además la creación de un fondo para la atención de las víctimas de dos millones de euros.La ministra de Igualdad le ha respondido al diputado de ERC, que aunque discrepa sobre la forma en que se debe abordar el tema de la prostitución, comparte su opinión de que los anuncios de contactos son una "vergüenza" y ha recordado que el Parlamento planteó a los responsables de los medios de comunicación de prensa escrita, que en el marco de sus códigos deontológicos, no publicaran estos anuncios."Estoy convencida de que en cuanto sus circunstancias lo permitan, van a dejar de publicarse esos contactos", ha concluido la ministra.