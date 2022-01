Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) han advertido a Honduras de que prepararánhacia ese país si el Gobierno de facto de Roberto Micheletti no acepta una solución negociada a la crisis política."Hasta que no se logre un acuerdo pacífico, la UE estará preparada para tomar nuevas medidas restrictivas que estén dirigidas a aquellos miembros del Gobierno de facto que parecen estar bloqueando los progresos para llegar a", se recoge en la declaración.El Consejo encomienda a sus organismos pertinentes "comenzar el trabajo preparatorio necesario".Los ministrosdurante el Consejo que celebran este martes en Bruselas, un gesto que podría llevar a la UE a endurecer aún más las acciones que ya ha emprendido hacia ese país centroamericano desde que se produjo el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya, a finales de junio.En su declaración, la UE vuelve a manifestar su total apoyo a los esfuerzos de la Organización de Estados Americanos (OEA) para lograr una solución al conflicto, así como a las labores de mediación entre las partes del presidente de Costa Rica, Óscar Arias.En ese sentido,, que prevé la formación de un Gobierno de unidad encabezado por Zelaya, el adelanto de elecciones, una amnistía para los delitos políticos, la renuncia a reformar la Constitución y la creación de una comisión de la verdad.El Consejo expresa asimismo en el texto, incluidas amenazas a defensores de los derechos humanos, detenciones arbitrarias y represión de manifestantes pacíficos.España considera que la declaración aprobada supone "y para todas las autoridades que han colaborado", según ha asegurado el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, que ha aclarado que España no adoptará medidas unilaterales contra el gobierno de Honduras,."Creo que la resolución de hoy es muy importante porque supone una posición común de la UE y una tolerancia cero para el golpe de Estado en Honduras y para todas las autoridades que han colaborado en ese golpe o que están obstaculizando claramente la vuelta a la normalidad y la aplicación de los acuerdos de San José", ha explicado.En su opinión,, por lo que "es lógico que nosotros continuemos trabajando siempre con una orientación de política común de la UE".El pasado lunes el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, declaró que " España, a partir de mañana tomará las medidas de impedir la entrada en territorio nacional de un número importante de personalidades" del actual régimen hondureñoA raíz del golpe de Estado, el bloque europeo ya decidió limitar los contactos con el Ejecutivo que encabeza Micheletti y