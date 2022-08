Obama despide "al alma del Partido Demócrata y león del Senado de EE.UU."

Los restos mortales del senador demócrata Edward Kennedy han llegado a una emblemática iglesia católica en Boston, la Basílica del Perpetuo Socorro, donde el presidente de EEUU, Barack Obama, entre otros dignatarios, ha participado en una misa fúnebre en la que lo ha definido como "alma del Partido Demócrata".



El ataúd cerrado y cubierto con la bandera estadounidense ha sido recibido con música ceremonial en medio de fuertes medidas de seguridad, tras su traslado desde la Biblioteca Presidencial JFK -donde permaneció desde el miércoles- hasta el sector de Mission Hill en Boston (Massachusetts).



Las imágenes de televisión han mostrado cómo, bajo una fuerte llovizna, la caravana de limusinas y todoterrenos, precedida por el coche fúnebre, fue recibida con el toque de campanas, aplausos y custodiada por decenas de agentes policiales.



La misa fúnebre ha contado con la asistencia de unos 1.500 invitados, entre éstos los ex presidentes Jimmy Carter, Bill Clinton y George W. Bush, además de decenas de líderes de ambas cámaras del Congreso de EEUU, y varios ex senadores.



Después de la ceremonia, los restos de Ted Kennedy serán transportados a Washington para ser enterrados en el Cementerio Nacional de Arlington (Virginia), junto a sus hermanos, el presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963, y Robert Kennedy, quien fue ministro de Justicia y candidato presidencial, asesinado en 1968.



El cortejo fúnebre atravesará Washington en dirección al cementerio después de una breve parada en los escalones del Capitolio para una oración.



Obama ensalza "al alma del Partido Demócrata" y "león del Senado"



En la misa funeral, Obama ha hecho un panegírico, en el que ha destacado la figura del senador y resaltado muchas de sus iniciativas políticas. El presidente estadounidense, que ha sido el único interviniente que no pertenece al clan Kennedy, ha dicho que el fallecido "ha sido uno de los mejores senadores que ha tenido este país".



El presidente, que ha instado a los estadounidenses a "seguir adelante", ha descrito a Edward Kennedy, a quien describió como el "alma del Partido Demócrata y el león del Senado de Estados Unidos" y del que ha dicho que el hilo conductor de su obra legislativa durante 47 años en el Senado fue la defensa de los marginados, los soldados, y los inmigrantes, entre otros.



Al enumerar los altibajos en la biografía de Kennedy, Obama ha señalado que por las tragedias de su familia el ex senador pudo comprender el sufrimiento de los demás, desde un niño enfermo privado de atención médica hasta una mujer privada de sus derechos por su apariencia o procedencia.



"Fue así como Ted Kennedy se convirtió en el más grande de los legisladores en nuestros tiempos: se ciñó a sus principios pero también buscó consenso y causa común... a través de la amistad, nobleza y humor", ha dicho Obama, como ejemplo del bipartidismo que caracterizó a Kennedy en el Senado.



Obama, que recibió el espaldarazo clave de Ted Kennedy en la contienda de 2008, ha sido precedido en la "Misa de Resurrección" por familiares del patriarca, entre ellos su hija, Kara, su hijastra, Caroline Raclin, varios sobrinos y sus hijos Ted y Patrick, en ese orden.



El féretro de Kennedy, portado por miembros de las Fuerzas Armadas de EEUU, ha sido recibido con una solemne música y un suave aroma de incienso, en una celebración custodiada por agentes del Servicio Secreto apostados en los corredores de la basílica.



Numerosas personalidades asisten a la misa



Entre los invitados figuran miembros del Gabinete presidencial, los ex vicepresidentes, el demócrata Al Gore y el republicano Dan Quayle, gobernadores, alcaldes, y figuras de los principales medios de comunicación de Estados Unidos.



También figuran artistas como el tenor español Plácido Domingo, que ha cantado en la llamada "Misa de la Resurrección" acompañado del violonchelista estadounidenses Yo-Yo Ma, Lauren Bacall, Tony Bennett, Jack Nicholson, Brian Stokes Mitchell y Bill Russell.



La Basílica, ubicada propiamente en Roxbury, en el sector de Mission Hill, ha reunido a amigos y rivales de Kennedy y encierra mucho simbolismo para el difunto, que practicaba el catolicismo.



Fue en esa iglesia, situada en barrio de amplia diversidad cultural -con fuerte presencia de minorías negra e hispana-, a donde Kennedy acudía a rezar cuando su hija Kara fue diagnosticada con cáncer del pulmón, que logró superar.



Kennedy falleció la noche del martes a la edad de 77 años tras una lucha de 15 meses contra un cáncer cerebral, y desde entonces decenas de miles de personas dentro y fuera de EEUU, tanto figuras políticas como gente de a pie, le han rendido tributo.



El senador será enterrado en el cementerio de Arlington.