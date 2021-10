El consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, ha pedido a los ciudadanos vascos que no consuman en los establecimientos que lucen carteles con el fin de enaltecer el terrorismo e imágenes de "asesinos que extorsionan a la sociedad".



En una comparecencia en Vitoria para hacer balance del verano, Ares ha anunciado que este lunes solicitará una comparecencia urgente ante la comisión correspondiente del Parlamento vasco para defender la actuación de la Ertzaintza durante las fiestas de Gernika.



Ares ha querido dejar claro que el Gobierno vasco no se cansará de retirar pancartas, carteles y pintadas y de prohibir manifestaciones para dar cobertura a ETA. La actuación de la Ertzaintza y del Departamento que dirige Ares ha estado marcada este verano por la decisión de evitar actos de enaltecimiento del terrorismo, como manifestaciones o exhibición de carteles o fotografías de presos de ETA.



El consejero vasco ha afirmado que la actuación de su departamento y de la Ertzaintza durante las fiestas celebradas en verano en las ciudades y pueblos de Euskadi ha sido guiada por la "mesura y la responsabilidad" y ha señalado que "no se han permitido espacios de impunidad".



"Se ha acabado la época de falsa normalidad, no va a haber espacios de impunidad en Euskadi", ha añadido, tras acusar a la izquierda abertzale radical de pretender adueñarse de las fiestas de Bilbao.



Control en las concesiones a 'txonsas' en las fiestas



"Esta batalla es a largo plazo y no vamos a cansarnos", ha aseverado Ares, que ha solicitado a los ayuntamientos vascos que controlen al máximo las concesiones que se dan a los establecimientos "creados con el único fin de enaltecer a los violentos". Pide así un endurecimiento de los requisitos para abrir txoznas (casetas festivas).



Ares ha recordado, a los que denuncian una merma de la libertad de expresión por la prohibición de manifestaciones en homenaje a presos etarras, que se trata de homenajes a "presos que están en la cárcel por asesinar y extorsionar".