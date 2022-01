El ministro de Fomento, José Blanco, ha abogado este jueves por elevar determinados tipos impositivos a quienes tienen más renta "si es necesario", para garantizar las políticas sociales y la inversión pública.



No obstante, horas más tarde, el ministro socialista ha asegurado que sus comentarios acerca de esta subida de impuestos parten de una "reflexión personal".



El origen de las declaraciones de Blanco está en una entrevista concedida a la cadena SER en relación a la decisión del Gobierno de ampliar la ayuda de los 420 euros a los desempleados que hayan perdido la cobertura.



"Soy partidario de ayudar a los que más lo necesitan y si para ayudar a los que más lo necesitan en momentos de dificultad los que tienen mas recursos tienen que apretarse el cinturón, habrá que decirlo con claridad a la sociedad", ha afirmado el ministro, quien cree que "la sociedad lo va a entender perfectamente".



Blanco ha señalado que "no es posible" mantener una política "de engaño masivo" en la que se establece que se puede "hacer todo" bajando impuestos y rebajando el gasto publico, "sinceramente no se puede", ha aseverado.



Por ello, ha añadido, si se plantea ampliar la cobertura de los 420 euros para que haya mayor número de personas que tengan derecho a esta prestación, "estamos hablando de las arcas del Estado y por tanto los recursos son limitados".



Esta misma semana, Blanco reconocía la necesidad de informar mejor sobre esta nueva acción del Gobierno para mejorar la situación de los parados, ante las críticas recibidas por parte de la oposición.



Una "reflexión personal"



En cuanto a sus comentarios acerca de una subida de impuestos a las rentas altas, el ministro ha comentado que parten de una "reflexión personal", aunque ha incidido en que los recursos del Estado "son limitados" y la "única solución" para garantizar el gasto social y productivo pasa, a su juicio, por esta medida.



Blanco ha puntualizado que ha abogado por la posibilidad de subir los impuestos a las rentas altas como una "reflexión abierta" sobre un debate que "hay que hacer", pero asegura que en ningún caso ha hablado en nombre del Gobierno.



Preguntado acerca de cuál sería el umbral adecuado entre rentas medias y altas a la hora de plantear una subida impositiva, Blanco ha admitido que "no ha estudiado" este detalle y que debería analizarse en función de la situación y las necesidades del país.



"Demasiada demagogia" con la medida de los 420 euros



El ministro ha dicho que en las últimas 24 horas ha escuchado "demasiada demagogia" por parte quienes piden extender la medida de los 420 euros con carácter universal, que son los mismos que también piden recortar el gasto público y bajar los impuestos.



Asimismo, se ha referido a la "sensata y razonada" opinión de los sindicatos, que "apuestan" por buscar una solución que permita ampliar la ayuda dentro del ámbito del diálogo social.



El ministro de Fomento ha subrayado que la ayuda de los 420 euros es una "apuesta social" sin precedentes por parte del Gobierno y ha dicho que si se recorta el gasto público, no habría posibilidades de hacer esta política social.



Fomento licitará más de 6.000 millones en obra pública



El ministro de Fomento ha anunciado además que su departamento licitará obra pública entre agosto y diciembre por valor de 6.000 millones de euros con el fin de contribuir a la recuperación económica de España y generar empleo.

Según ha explicado, los 6.000 millones de euros que se destinarán a licitar obra pública irán destinados en su mayor parte a impulsar la alta velocidad, la conservación de la red de autovías y la mejora de los aeropuertos.



Duras declaraciones de Arenas



Javier Arenas ha asegurado por su parte que "toda subida de impuestos supone una agresión brutal contra el empleo y los parados".



Arenas ha concluido que para crear empleo y salir de la crisis hay que utilizar "tres grandes recetas: austeridad en las administraciones públicas, reformas profundas y bajar los impuestos".