Las autoridades rusas aseguran haber encontrado el carguero 'Arctic Sea', desaparecido en el Atlántico el pasado 28 de julio, en las costas de Cabo Verde , según confirma el ministro de Defensa, Anatoly Serdyukov .Asimismo, ha informado a las autoridades internacionales que participaron en la búsqueda del buque que todos sus(15 rusos) estány han sido rescatados por un navío ruso."Hoy a las 13:00 horas (a las 11:00 a.m. horario español) el barco ha sido encontrado ade las islas de Cabo Verde", ha explicado Serdyukov al presidentey ha añadido que, como se temía.El director de defensa de Cabo Verde confirmó el viernes que había avistado el buque a 400 millas de Cabo VerdeEl archipiélago de Cabo Verde se encuentra en el oceano Atlántico, aEl ministro ha señalado que el 'Arctic Sea' no fue secuestrado y su la tripulación "no se encontraba bajo control armado" y "ha sido transferida a un submarino, el Ladny, donde están siendopara explicar lasde la desaparición", asimismo, "todos los tripulantes están", ha añadido el ministro de Interior ruso.La Policía de Helsinki informó el pasado sábado de que unos desconocidos habían pedidopor el barco mercante, propiedad de la compañía finlandesa Solchart Management.Pero otro hecho que hizo pensar que el buque de carga había sidoue que cuatroel barco sufrió un asalto de unos enmascarados.El buque estuvo retenido durante 12 horas cerca de una isla sueca en el mar Báltico por unos desconocidosque se acercaron en una lancha y se presentaron como agentes de policía.Los desconocidos, que no mostraron documentación alguna, ataron a los tripulantes del barco y durante largas horas buscaron algo en la bodega, sin aparentemente encontrar nada, tras lo cual liberaron a los marineros y abandonaron el 'Arctic Sea'.En el incidente, que se conoció con retraso, según algunos medios resultaron heridos tres marineros, y los desconocidos, antes de abandonar el barco,y pudieron haber desmontado su Sistema Automático de Identificación naval.Estos misteriosos hechos han hecho a la prensa hablar de un posible acto de piratería o de contrabando, o bien incluso de una eventual operación de los servicios secretos de algún país en relación con la enigmática carga del "Arctic Sea".El buque desaparecido, dey tripulación rusa, partió del puerto finlandés de Jakobstad el pasadocon un cargamento devalorado en 1,3 millones de euros), adonde tenía previsto llegar el 4 de agosto.Laque se tenía del carguero hasta este lunes era del, cuando un avión de la guardia costera portuguesa lo vio navegando por el océano Atlántico. Desde entonces se desconoce su paradero.Varios buques de guerra y dos submarinos nucleares de la Armada rusa participaron en las labores de búsqueda del 'Arctic Sea' por orden del presidente ruso, Dmitri Medvédev , sin que de momento hayan sido capaces de localizarlo.