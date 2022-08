El rescate del montañero español Óscar Pérez, que desde hace once días se encuentra en un collado de la montaña paquistaní Latok II, ha sido suspendido debido al mal tiempo, y a la peligrosidad del mismo, según ha informado el club oscense Peña Guara, al que pertenece.



"Por común acuerdo de los tres grupos de trabajo (Campo Base, Skardú y club Peña Guara en Huesca) del operativo de rescate de Oscar Pérez, el alpinista aragonés, hemos decidido suspender las actividades de rescate ante el adelanto del mal tiempo que impide continuar con esta labor", han asegurado en un comunicado difundido a la prensa.



Eran muchas las dificultades técnicas de la ruta, las pocas probabilidades de encontrar a Oscar con vida y sobre todo, el riesgo para la seguridad de los porteadores de altura y de los escaladores en esta difícil pared en malas condiciones.



'Somos los únicos alpinistas, y cuando el tiempo cierra el Karakórum ya no abre hasta julio del año siguiente', ha advertido el presidente del club Peña Guara.



Agradecen el esfuerzo de todos



En el comunicado del club se añade que analizando fríamente la situación, el Club Pena Guara ha dado orden de suspender la operación y así se lo ha comunicado a la familia y las autoridades.



"Queremos tener un agradecimiento a todos los que nos han ayudado y en especial al equipo que opera en Pakistán, especialmente a Sebastián Álvaro, a los alpinistas norteamericanos, sobre todo a Fabrizio Zangrilli y españoles, a los porteadores de altura y porteadores del Campo Base.



Todos ellos, durante estos días, están trabajando al límite de sus posibilidades", se indica en el comunicado.



"En estos momentos de tristeza y de frustración, desde Peña Guara solamente nos queda manifestar nuestra comprensión hacia las familias y personas queridas de los expedicionarios", finaliza el mensaje.



Lo peor, notificarlo a la familia



La noticia ha caído como un jarro de agua fría en la sede del club Peña Guara.



Su presidente, Manuel Bara, ha relatado a RTVE.ES que las circunstancias han marcado esta decisión y que al club le ha costado convercer a los montañeros para que abandonaran el lugar:



"Cuando el tiempo cierra el Karakórum no lo abre hasta el mes de julio del año que viene". Bara y el conjunto del club se ha unido al dolor de la familia y ha calificado estos momentos de tristeza y frustración.



Lo más duro, relata el portavoz de Paña Guara ha sido "el momento en el que le hemos comunicado la noticia a la familia, a la madre de Óscar, a su hermano David y a su novia Silvia".



Aunque la familia "se agarraba a un hierro candente" ha entendido que "no se podía poner en riesgo a todo el equipo técnico que se encontraba sobre el terreno".



Ahora les queda un duro regreso



La evolución del tiempo también será un factor clave en el regreso de los expedicionarios que volverán con un sabor amargo. Los responsables del Club ya han comenzado con sus trámites de vuelta.



"Nuestra mayor preocupación es regresar a casa lo antes posible". Según ha contado a RTVE.es el portavoz de Paña Guara, este lunes un helicóptero intentará llegar hasta el campamento base para sacarles de allí, si las condiciones meteorológicas se lo permiten.



De no ser así, tendrían que comenzar a descender andando, lo que les llevaría unos dos días. Después tendrían que viajar en coche hasta el pueblo más cercano, Skardú, para allí coger un avión hacia Islamabad. Algo también complicado ya que la compañía aérea que opera en ese lugar está en huelga.



La embajada española está intentando agilizar los trámites para su regreso. "Están muy cansados física y psicológicamente, y quieren llegar a casa cuanto antes" ha afirmado Bara.