Gloria Macapagal Arroyo, presidenta de Filipinas, se ha gastado 20.000 dólares (casi 14.000 euros) en una cena con su equipo en el lujoso restaurante neoyorquino Le Cirque, el pasado 2 de agosto, durante el viaje oficial de la mandataria a Estados Unidos. ElLa noticia ha escandalizado a, un país en el que. Con el dinero derrochado por la presidenta podrían haber cenado un simple cuenco de arroz más de 140.000 personas.Además, la prensa local ha publicado estos días los detalles de la citada cena y otras más, que supuestamente han sido pagadas con fondos privados de congresistas y seguidores.Los diarios han informado de que el séquito filipino que se encontraba de viaje oficial en Estados Unidos, formado por más de 30 personas, llegaron a disfrutar de una segunda cena de lujo el 30 de julio en el restaurante Bobby Van's Steakhouse de Washington, cena que alcanzó los 15.000 dólares (unos 10.500 euros).El escándalo, anunciado por el New York Post , ha hecho que en su país comparen a Arroyo con Imelda Marcos, mujer del ex presidente filipino Ferdinand Marcos, conocida sus derroches y sus costumbres ostentosas, además de por suEl secretario general del partido Bayan, Renato Reyes ha declarado: "Este despliegue de derroche recuerda a Imelda Marcos y refuerza la idea de que los políticos son corruptos y viven por encima de sus posibilidades, mientras otros están en crisis".Por su parte, el Comité para los Derechos Humanos en Filipinas de Nueva York, que ha catalogado a la presidenta como 'la nueva Imelda', sostiene: "Este nivel de extravagancia por parte de la jefa de Estado de Filipinas nos parece a la vez vulgar y, desafortunadamente, familiar".Las palabras de Liza Maza, representante del partido Gabriela han sido aún más duras: "La velada no sólo denota falta de ética, sino un acto criminal".Arroyotras la muerte de Corazón Aquino, ex presidenta de Filipinas. Mientras la mandataria actual disfrutaba de sus lujosos manjares, la sociedad se echaba a la calle para llorar la pérdida de Aquino.