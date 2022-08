El PP califica de "cacicada" la aprobación de la TDT de pago, y los consumidores de "improvisada"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, David Pérez, se ha referido este jueves a la aprobación de la TDT de pago mediante decreto como una "".Pérez ha denunciado, además, que el "antenazo" se haya producido en pleno mes de agosto, ", y por decreto, para impedir la libertad y contra el Consejo de Estado, demostrando su respeto a la democracia".Para el portavoz popular, la medida adoptada supone "que están en quiebra y que se cobran los servicios prestados"."Ahora todos pagamos los derechos del fútbol o de la Fórmula 1, parados incluidos, que no podrán pagar el precio del abono y", ha concluido Pérez.El portavoz de Facua , Ruben Sánchez, ha criticado igualmente la aprobación de la TDT de pago debido a que, a su entender, se trata de una medida "".Sánchez ha lamentado que el nuevo acceso condicional haya salido adelante a través de un Real Decreto "urgente" y, por el contrario, "de otros agentes del sector, como los propios usuarios de la TDT."El modelo está lleno dey su aprobación puede no traer beneficios a los consumidores", ha concluido.La portavoz de la Organizacion de Consumidores y Usuarios (OCU), Iliana Izverniceanu, ha denunciado por su parte la "" del Ministerio de Industria para regular al TDT de pago.Izverniceanu ha explicado que el Gobierno "ha improvisado de forma absoluta la implantación de la televisión digital y"."No sabemos quiénes son los beneficiarios de esta nubelosas, pero sí entendemos que lossomos los", ha asegurado la portavoz.La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha reclamado al Gobierno, tras aprobar el real decreto ley que la regula.CECU ha afirmado que esa decisión del Ejecutivo "para buena parte de los usuarios que no contaban con la ampliación de las posibilidades del nuevo sistema, al no haberse ofrecido una información más amplia y transparente"."Es cierto que este tipo de tecnologías avanza rápidamente, pero las recientes negativas de la administración a la implantación inmediata de la TDT de pago contrastan de forma notable con laque evidencia su inclusión en pleno mes de agosto", ha asegurado CECU.Diferentes asociaciones de espectadorespara aprobar la implantación de la TDT de pago.El presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los Medios (iCmedia), Iñigo Millán, ha segurado que esta medida "no tiene mucho sentido" en el mes de agosto, ya que considera queNo obstante, Millán ha celebrado la llegada de un nuevo modelo que permitirá a los espectadores contar conEl grupo Imagina, por su parte, pondrá en marcha en la TDT, en el lugar que ahora ocupa Hogar 10, sua partir de este viernes, en el sistema de Alta Definición, según han informado.Imagina anuncia que las emisiones serán en abierto hasta el próximo 31 de agosto y a partir de esa fechaa los contenidos del canal.Gol Televisión comenzó sus emisiones en setiembre de 2008 y hasta este momento era accesible a través de operadores de cable, aunque ya ha llegado a acuerdos para supara incorporar el canal en su oferta de televisión.