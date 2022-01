El ministro de Fomento, José Blanco, ha recomendado este miércoles a Mariano Rajoy que "no trate de desviar sus problemas", en referencia a las acusaciones lanzadas por los populares sobre escuchas ilegales a miembros del PP Blanco ha exigido que "" cuando se trata de investigar actuaciones que afecten a su partido.Blanco ha deseado que disfrutase de sus vacaciones, a la vez que le pidió que "", en referencia a lascontra las últimas detenciones en Palma de Mallorca de cargos del PP Respecto al sobreseimiento del caso Gürtel en la rama valenciana, ha pedido al PP que "no aplauda" este tipo de decisiones para luegoPor su parte, Javier Arenas ha manifestado este miércoles en Málaga que "sólo en los países no democráticos".De esta forma, Arenas se ha referido a las acusaciones deque desde el PP se están lanzando contra el Gobierno."Creo que estamos viviendo un, cuyo máximo responsable es Rodríguez Zapatero, que está atentando contra el espíritu de la Transición", ha asegurado.Si el pasado martes era el Gobierno, a través del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien decía que las acusaciones del PP respondían a una "", este miércoles es el principal partido de la oposición quien utiliza ese mismo argumento contra el partido de Rodríguez Zapatero.El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, ha anunciado este miércoles que entregará al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) losen la que la alcaldesa de Valencia,, presidió la entidad.Castro ha precisado que él no ha visto esos documentos supuestamente relacionados con la trama madrileña del "caso Gürtel", pero que se están recopilando y será el viernes cuando la Federación facilite la información sobre laEl presidente de la FEMP ha recordado que ya dijo en su momento que la Federación, "y no lo hemos hecho". "Únicamente, cuando el TSJM nos lo ha pedido se está ordenando, fiscalizando y cuantificando", ha precisado.Sobre los regalos que reciben los políticos y si deben tener un límite económico, ha considerado que ny del "marco en el que se mueve", aunque " el auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia da por probado que Camps mintió y recibió regalos de manera continuada ".