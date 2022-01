Ahmadineyad no tiene quien le escriba

Ni Barack Obama, ni Nicolas Sarkozy ni Ángela Merkel ni Gordon Brown. La mayoría de los líderes occidentalespor haber sido reelegido presidente de Irán, una vez que el líder supremo le ha confirmado en el cargo y a un día de que el parlamento de su país haga lo propio en asamblea.", se ha limitado a decir el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs. "No está planeado enviar ningún mensaje", se dice desde el Elíseo."A la vista de las circunstancias de la controvertida reelección, la canciller no enviará, como es habitual, la carta normal de felicitación", especifica Alemania. "El primer ministro", concreta Reino Unido.De esta forma, la segunda legislatura de Ahmadineyad empieza con un mayor enfrentamiento aún con el mundo occidental, al que ha acusado de instigar las protestas contra los resultados electorales, especialmente a Reino Unido y Estados Unidos, a los que acusa de ser cómplices deUn elemento adicional de tensión es la detención de tres estadounidenses por parte de las autoridades iraníes que según la autoridad local en la provincia iraní de Kurdistán habían entrado de forma ilegal al territorio iraní y les acusa de ser militares El asesor político del gobernador de Kurdistán, al noroeste de Irán, Iraj Hasanzadeh, ha subrayado a la agencia Mehr que estas tres personas fueron detenidas la tarde del pasado viernes"Estas tres personas, dos hombres y una mujer, tenían visados para los países de Irak y Siria", ha declarado Hasanazadeh al añadir que la documentación de los detenidos y sus propias declaraciones demuestran que son de nacionalidad estadounidense.Por su parte, los líderes de la oposición, Mehdi Karoubi y Mirhussein Mousaví,a pesar de la inminente reelección de Ahmadineyad."A pesar de las penurias,", ha declarado Zahara, la mujer de Mousaví, a la página web Mowjcamp."Ni Mousaví ni yo nos retiraremos. Continuareos protestando y nunca colaboraremos con este gobierno. No lo dañaremos, pero criticaremos lo que haga", ha declarado Karoubi en una entrevista al periódico español El País También en la élite política del país se nota la división, ya que los ex presidentes Rafsanjani y Jatamí no estuvieron presentes en la ceremonia en la que el líder supremo Jamenei dió su confianza a Ahmadineyad.