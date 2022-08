RTVE.es se ha acercado esta noche a los campuseros para presentarles los Premios INVI (I Premios Internacionales a la Innovación Audiovisual en Internet). Una oportunidad para que los participantes más creativos de la Campus Party se den a conocer con nuevas propuestas.



"La web es un medio audiovisual, pero no es fácil encontrar contenido en vídeo producido para ser consumido exclusivamente en la red", ha explicado Francisco Asensi, director de desarrollo de negocio de RTVE.es y encargado de presentar los premios. "Buscamos nuevos talentos y contenidos basados en vídeo", ha añadido.



Durante la presentación Asensi ha proyectado un vídeo realizado por el programa de La 2 de TVE, Cámara Abierta 2.0, que "resume en escasos tres minutos qué son y para qué han sido creados los Premios INVI".



Internet: nueva narrativa, más interactividad



Para el directivo de RTVE.es, es fundamental que las propuestas que se presenten hayan sido diseñadas específicamente para el medio internet y que el formato o lenguaje que utilicen aproveche al máximo los recursos que permite la Web. Ha asegurado que "internet es un lugar en el que los nuevos creadores pueden investigar una narrativa absolutamente nueva".



Asensi ha dado una importante pista a los campuseros dicéndoles que "es muy importante que el vídeo permita la interactividad y la participación de los usuarios".



Varios ejemplos de innovación audiovisual en la red



La presentación de los premios INVI ha incluido un repaso a algunos de los ejemplos que mejor ilustran lo que significa la innovación de vídeo en internet.



Asensi ha mencionado las posibilidades que presenta una página web que ofrece a los creadores más valientes a reinventar la película 'El hombre con la cámara', de 1929. Cada participante puede enviar su particular versión de cualquiera de las escenas y, aunque en 2007 se cerró una película con muchas de esas versiones, aún hoy se pueden seguir mandando propuestas que aparecen en la web.



Dos de los ejemplos de los que se ha hablado durante la presentación provienen de Youtube. Un lugar en el que, "aunque todavía los contenidos más vistos corresponden a un formato de vídeo tradicional, también hay determinadas aplicaciones que permiten innovar", ha dicho Asensi.



Una página web creada íntegramente en vídeo ha sido una de estas dos muestras, mientras que la otra ha sido un 'remix', en el que, utilizando varios vídeos, el creador ha conseguido un vídeo armónico y con sentido para su difusión por internet.



Michael Jackson sigue presente en la memoria de muchos, por eso la página www.eternalmoonwalk.com, ofrece a sus visitantes la posibilidad de subir un vídeo de 'un metro' con un particular homenaje al famoso baile del rey del pop. Un ejemplo más de innovación audiovisual participativa pensada para la web.



Envía tu propuesta



Francisco Asensi ha recordado a los presentes que el plazo de envío de los trabajos comenzó el pasado 1 de junio y permanecerá abierto hasta el próximo 1 de octubre. Así que todos los participantes de la Campus Party están todavía a tiempo de leer las bases y enviar sus proyectos.



El premio se fallará el próximo mes de noviembre durante la celebración de la feria FICOD.



Un jurado internacional formado por 12 personalidades relevantes del mundo Internet, la cultura y del cine, serán los encargados de elegir los proyectos ganadores en tres categorías: ficción, no ficción y educativa. Los premiados recibirán un premio de 8.000 euros y una estatuilla conmemorativa.