El Senado ha aprobado la ley que elimina definitivamente la publicidad de TVE y establece una financiación alternativa. La norma ha salido adelante con. Concretamente, ha contado con los apoyos del PSOE y CiU, mientras que el Partido Popular se ha abstenido.Aunque la ley entrará en vigor en septiembre, portavoces del Gobierno y de RTVE han asegurado que los contratos que la televisión pública tiene firmados con publicistas hasta finales de año, se cumplirán en su totalidad.Este martes, el pleno del Senado había votado en contra de dos de los tres vetos que se habían mantenido para hoy porque finalmente Esquerra Republicana de Catalunya retiró el suyo. Los dos vetos pertenecían a senadores Jordi Guillot y Juan José Nuet, de Entesa Catalana de Progrés y otro deel grupo de senadores nacionalistas.La aprobación de la norma en la Cámara Alta sin modificaciones en el texto que salió del Congreso es definitiva y no tendrá que volver por tanto a la Cámara Baja. De esta forma,Con la ley aprobada hoy, la televisión pública recibirá para su financiación la aportación del 3% de los ingresos brutos de las televisiones privadas estatales en abierto, el 1,5% de los operadores de pago y el 0,9% de las empresas de telecomunicaciones.Estas aportacionesy la Corporación podrá obtener ingresos por el ejercicio de sus actividades como la comercialización de sus contenidos, siempre que no provengan de la publicidad. Las autopromociones, la publicidad institucional o las campañas divulgativas de carácter social o de contenidos solidarios, no tendrán la consideración de publicidad y serán gratuitas.Además, RTVE también recibirá un, los productos y rentas de su patrimonio y las aportaciones voluntarias, subvenciones, herencias, legados y donaciones.El Mandato Marco, con una duración de nueve años, y el Contrato Programa, cada cuatro, completarán la dimensión económica de RTVE y sus límites en su crecimiento anual.La senadora socialista Evelina Fernández, en su rechazo a los vetos, aseguró que, tanto losy dijo que, si la Ley de Medios de Titularidad Estatal consagraba la independencia política de los medios públicos, ésta le da la independencia económica.Por su parte, el senador del PP, Miguel Sánchez de Alcázar, ha rechazado los vetos y ha resaltado la importancia del proyecto y su acuerdo en que desaparezca la publicidad en TVE, pero considera que había sido una buena oportunidad para llevar la ley adelante con tranquilidad y consenso.También, "una ley -dijo- que llevamos cinco años esperando" y discrepó por la forma con la que se había tramitado, sin tiempo y sin voluntad de consenso.La ley también prevé que TVEa adquirir eventos deportivos de interés, aunque se excluyen los Juegos Olímpicos.TVE deberá emitir al menos un 60% de contenidos elaborados en Europa, como largometrajes, cortos y documentales y no podrá emitir en el conjunto de sus canales más del 70% de películas de estreno de las grandes productoras internacionales.Además, se permitirán los patrocinios y el intercambio publicitario de los eventos deportivos y culturales que se enmarquen dentro de la misión de servicio público de la Corporación, sin valor comercial y siempre que tengan este sistema como única posibilidad de difusión y producción.El presidente de la Corporación, Luis Fernández, ha asegurado en una carta remitida a los trabajadores de RTVE que la ley "trata de impulsar el servicio público" de RTVE y que, a partir de ahora, corresponde a los trabajadores "desarrollar todo lo que esta nueva norma implica".Además, Fernández ha asegurado que, "aunque habrá cambios",. Asimismo, también ha incluido en el trabajo de futuro y "de manera prioritaria", a los "profesionales que forman parte del Área Comercial de RTVE".Por otra parte, el sector de los publicistas ha criticado la nueva norma y han asegurado quey afectará a la productividad de 4.637 empresas publicitarias.También han asegurado que supondrá para las 4.637 empresas que hacen publicidad en televisión, una inflación de precios, mayor saturación y una clara pérdida de competitividad, lo que provocará que las 1.350 pymes no puedan asumir el aumento de precios por lo que se quedarán si acceso a este medio