El diputado del Partido Popular por Segovia, Jesús Merino, ha presentado su renuncia como coordinador de Comisiones del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, una vez conocida la petición de su suplicatorio ante la Cámara Baja por parte del Tribunal Supremo para seguir investigándole por el caso Gürtel.Laha expresado en un comunicado, dado que "desde el principio, el diputado Merino había asegurado que, si se materializaba la solicitud del suplicatorio por parte del Alto Tribunal, al Congreso, renunciaría a sus responsabilidades en el Comité de Dirección del Grupo, en plena coordinación con éste".El PP añade que Merinopor Segovia.El diputado, además, es vocal de la Comisión de Justicia del Congreso, suplente de la Diputación Permanente, está adscrito a la Comisión de Fomento y pertenece también a la Comisión del Pacto de Toledo y a la Comisión Mixta no permanente para el estudio del cambio climático.Antes de conocer la decisión del Tribunal Supremo sobre el suplicatorio contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y contra Jesús Merino, la portavoz del grupo popular, Soraya Sáenz de Santamaría, había afirmado esta miércoles que con este diputado se actuaría con la "misma normalidad" que con el senador.La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este miércoles elevar al Senado y al Congreso losal senador del PP, Luis Bárcenas , y al diputado de este partido Jesús Merino, imputados en el caso Gürtel por los delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública.El tesorero del PP dimitió este martes de forma provisional portras su implicación en la trama de corrupción vinculada al PP, adelantándose así a la decisión del Alto Tribunal, aunque no ha dejado su escaño como senador por Cantabria.