Tres españoles en la corte de Lasseter

Coja al Spencer Tracy de Adivina quién viene esta noche y el Walter Matthau de La extraña pareja, métalos en la coctelera Pixar y agítelo durante meses de duro trabajo. ¿El resultado? "Carl es una caja, es como un cuadrado, y la dificultad técnica de eso es quees complicado, y llevó bastante tiempo, un año".Lo cuenta Daniel López, animador español y una de las diez personas que han coordinado la definición de la imagen de Up . El diseño del personaje principal, Carl Fredericksen, se ha inspirado en ambos actores. "Nos basamos principalmente en Spencer Tracy porque es un actor muy querido. Ha hecho papeles de padre, ya se le conoce por eso, que era el establecer algo familiar para la audiencia", asegura."Para la cuestión de la boca y el cuadrado de la barbilla estuvimos estudiando a otros actores como Walter Matthau para ver como ibamos a articular la boca de Carl", señala.En su aventura, Carl está acompañado por Russell, un explorador de 8 años, al que López describe como "un niño inquieto;, que siempre está en movimiento, no lo puedes parar, también tiene forma como de huevo, que es algo que quieres proteger, que se convierte en el hijo que nunca tuvieron Carl y Ellie".Carl es un protagonista que huye de los tópicos de las películas de animación, tal como afirma Rodrigo Blaas: "Cuando Pete Docter, el director de Up, nos contó de qué iba a ir la película nos sorprendió bastante porque no es algo que te esperes en una película de animación, contar la historia de un viejo y sus sueños".Porque Daniel no es el único español en formar parte del equipo de producción de la última película de Pixar y Disney. Rodrigo Blaas y Enrique Vila también. Éste destaca el perfeccionismo del director de la cinta, Pete Docter: "El director la quería dirigir casi globo a globo".Up es la primera película en 3D de Pixar, pero para Blaas, eso. Considera que "el 3D da pie a que cuando lo ves en relieve en la pantalla de cine te dé más profundidad, te dé otra capa de detalles, dé información del plano".Al final, cree Vila, "lo que da coherencia a todo es la historia, el guión, que es donde más sobresale, lo demás son cosas accesorias a la historia, los personajes, lo bonito que es todo, la textura, los colores, son elementos que están para contar una historia". La historia de Carl, un gruñón de 78 años que vuela al lugar de sus sueños atando a su casa más de diez mil globos.¿Quieres más información sobre UP? Lo tenemos todo en nuestro especial de la película