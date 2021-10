El Consejo Nacional de Seguridad (CSN) ha asegurado este martes que la parada no programada del reactor de la central nuclear Ascó I (Tarragona) se debió a un error humano.La central nuclear Ascó I (Tarragona)no programada del reactor, ha notificado el Consejo de Seguridad Nuclear.El CSN ha clasificado el incidente, de forma preliminar, con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES) y ha asegurado queLas mismas fuentes señalan que este suceso se debió a laen rango de potencia, lo que provocó la correspondiente parada automática del reactor.La planta se encontraba funcionando alrededor del 45% de potencia y estaba realizando pruebas en uno de los canales citados, sin que se haya podido determinar aún por qué se activó otro de forma simultánea.Según han asegurado a RTVE.es desde la central de Ascó I, laal pararse. En este sentido, las citadas fuentes explicaron que los canales de rango de potencia son un tipo de "instrumentación que controla la potencia del reactor" y Ascó dispone de cuatro canales por cuestiones de seguridad, aunque con sólo tres es posible operar.Desde la central nuclear han añadido que uno de estos canales que controlan la potencia ha sufrido una "disfunción", por cuestiones que se están investigando, cuando se estaba procediendo a hacer pruebas para aumentar de forma progresiva la potencia en el canal. Al producirse ese fallo, "ha coincidido que dos de esos canales no estaban funcionando y se ha parado la planta", han dicho las fuentes, que han insistido en que eso significa que la central ha funcionado correctamente.Desde el Consejo de Seguridad Nuclear se ha señalado que se mantiene el reactor parado mientrasdel suceso, con la planta estabilizada en condiciones seguras. Además, desde el CSN han asegurado a RTVE.es que si la central ha parado "es porque funciona de forma segura".Una opinión similar a la que sostiene el ministro de Industria,quien ha indicado que ante la "parada no programada" del reactor,Una parada que "desató un mecanismo de alerta que está preestablecido".Por su parte, desde Ascó I han indicado que la planta estará enque pueden ser horas o días", hasta que se sepa exactamente qué ha ocurrido.La unidad I de la central nuclear Ascó se conectó el pasado domingo a la red eléctrica tras finalizar los trabajos de la 20ª recarga de combustible de la planta, que se inició el pasado 24 de mayo con la desconexión de la central de la red.Durante la recarga se cambiaron 73 de los 157 elementos combustibles del núcleo del reactor, para permitir un nuevo ciclo de operación y generación eléctrica de 18 meses.El Ministerio de Industria impuso a Ascó I el pasado 11 de mayo sanciones por un valor de 15,4 millones de euros , la sanción más alta de la historia, por el incidente de emisión de partículas al exterior que se produjo en 2008