La National Gallery de Edimburgo exhibe obras de pintores españoles en 'The Discovery of Spain'

La National Gallery de Edimburgo (Escocia) expondrá cuadros de Velázquez, Zurbarán, Murillo y El Greco en la muestra 'The Discovery of Spain' (El Descubrimiento de España) que se inaugura el próximo 18 de julio. Se trata de una de las grandes muestras de la programación de esta pinacoteca coincidente con el Festival Internacional de Edimburgo.



La exposición cuenta con más de 130 obras (pinturas, acuarelas, fotografías) que exploran la arquitectura, la moda y la pintura de España entre 1800 y 1930, años en los que la cultura española se convirtió en un punto de referencia y una fuente de inspiración para multitud de artistas y coleccionistas británicos.



'The Discovery of Spain' exhibe una selección de obras representativas de la colección del arte español en Gran Bretaña, considerada como la mejor selección de pintura española del Siglo de Oro fuera de nuestras fronteras.



Además de obras pertenecientes a la National Gallery de Edimburgo, como 'La vieja friendo huevos' de Velázquez, la muestra cuenta con importantes préstamos de otras instituciones: 'Un caballero español' de Velázquez, procedente de la Apsley House; 'San Francisco en meditación' de Zurbarán, perteneciente a la National Gallery de Londres; 'La dama del armiño' de El Greco, de las colecciones de la Pollock House, y 'La muchacha de las flores' de Murillo de la Dulwich Picture Gallery, entre otras.



Acercamiento entre culturas



La exposición, que estará abierta al público hasta el 11 de octubre, se divide en siete áreas: 'Los tiempos de Goya', 'El Paisaje y lo pintoresco', 'Soñando con el sur: la España musulmana', 'El descubrimiento británico del Siglo de Oro español', 'El culto a Velázquez', 'Luz y color' y 'Artistas británicos y la Guerra Civil'.



El comisario responsable de 'The Discovery of Spain' es Christopher Baker, subdirector de la National Gallery of Scotland, quien ha contado con la colaboración de los conservadores David Howarth (Universidad de Edimburgo) y Paul Stirton (Universidad de Glasgow).



Además, el catálogo de la muestra supone una importante contribución al estudio de las relaciones culturales hispano-británicas, ya que cuenta con ensayos escritos por diversos especialistas e incluye además obras de artistas británicos como David Wilke, Arthur Melville o David Bomberg.



El Ministerio de Cultura participa también en el amplio programa de actividades alrededor de la muestra, con la programación del concierto 'Música instrumental del tiempo de Velázquez', a cargo del grupo La Folía, concierto que tendrá lugar el 22 de julio en las salas de la National Gallery.



Por otro lado, está prevista la celebración de una gran conferencia internacional en octubre, alrededor de las cuestiones que plantea la exposición.