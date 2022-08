Michael Jackson da su última actuación mundial

Tenía que ser así. Michael Jackson no podía perderse su última actuación. Rey del pop, 1958-2009, reza la leyenda ante los 11.000 afortunados que han conseguido su entrada para el Staples Center de Los Ángeles. No cabían más, a medio camino entre el luto y la fiesta.



50.000 esperan fuera. Más allá del cordón policial. Cientos de millones le han rendido tributo en el resto del planeta. La aldea global conectada a través de la televisión e internet. Le habría encantado verlo.



Su cuerpo ha estado presente. Llegaba del cementerio Forest Lawn, en las colinas de Hollywood, donde quizás reposen finalmente sus restos, junto a Humphrey Bogart y Bette Davis. Su familia le ha acompañado. La voz la ha puesto su hija, Paris: "has sido el mejor padre que podría imaginar".



Michael jackson ha recibido su homenaje póstumo dentro de un ataúd dorado de 24.000 dólares, cubierto de flores rojas. Es la prueba material de que efectivamente ha muerto. Aunque nada servirá para convencer a los incrédulos. Luego vendrán los rumores de que ha resucitado.



Recuerdos a media luz azul



El tributo de los amigos es un leitmotiv cinematográfico de los funerales en EE.UU. Smokey Robinson ha sido el maestro de ceremonias. Ha leído dos mensajes. "Parte del tejido de mi vida", confiesa Diana Ross, que se disculpa por su ausencia. "Gigante y leyenda", escribe Nelson Mandela. La luz azul refuerza el silencio en el recinto. Es tiempo de recuerdo. Y con Michael jackson dice más la música que las palabras. "We are going to see the king", vamos a ver al rey, canta el coro de gospel.



Del final al comienzo de una carrera. Mariah Carey interpreta "I'll be there" de los Jackson Five. La voz se le quiebra. Queen Latifah pone la suya en nombre de los fans. "We are the world", somos el mundo, presume su inmensa humanidad. "Te echamos de menos, pero sabemos que te tenemos".



Lionel Richie ha puesto el broche final con ese "We are the world", el tema que compuso con Michael Jackson para recaudar fondos para África. Luego "Heal the world", a modo de anticlímax. No han faltado voces para interpretarlas. Steve Wonder esperaba "no tener que vivir nunca este momento". Ha cantado en tono lúgubre su tema "Never dreamed you'd leave in summer" nunca soñé que nos dejarías en verano, de su álbum "Where I'm coming from", de dónde vengo.



A Jennifer Hudson se le saltan las lágrimas mientras interpreta "Will you be there". Como Usher. Como la actriz Brooke Shields en el recuerdo de su "príncipe durmiente". Hacían una "extraña pareja". La voz más joven ha sido Shaheen Jafargholi, el niño galés de 12 años que fue la revelación del concurso "Britain's got talent", ha cantado "Who's loving you", el tema que le catapultó a la fama.



El reverendo Al Sharpton ha dado la nota discordante, en una arenga casi política. Black pride, orgullo negro: "fue Michael quien unió a negros y blancos, latinos y asiáticos". Jermaine Jackson ha cantado por la familia, "Smile", sonríe, con un guante blanco. También han rendido tributo estrellas del basket como los "lakers" Magic Johnson y Kobe Briant: "esto es una celebración de su vida, de su legado" y recuerdan sus obras caritativas.



Y más figuras claves en la carrera musical de Jacko, como el fundador de la Motown, Berry Gordy Jr., para quien la corona de rey del pop no es suficiente: "Michael Jackson es simplemente el más grande". Y el público enloquece.



Más dinero muerto que vivo



Como su suegro, Elvis Presley, el sello Michael Jackson probablemente hará más dinero muerto que vivo. Los tres millones de descargas que se han vendido en estos últimos doce días son sólo un aperitivo de lo que se avecina. La audiencia del funeral servirá para calibrar los ingresos futuros. La señal única que han retransmitido todos los medios era gratis. Un último gesto desde la tumba.



La policía de Los Ángeles espera que la audiencia mundial sea superior a la que tuvo la toma de posesión de Obama. La ciudad ha movilizado 3.200 agentes para velar por la seguridad, más que en las Olimpiadas de 1984. La factura rebasará los 4 millones de dólares y no está claro quién la pagará.



El rey del pop compite consigo mismo en su último show. 31 millones de estadounidenses estuvieron pendientes de la televisión el 13 de junio de 2005, cuando se leyó el veredicto que le absolvió de todos los cargos de abuso a menores. Pero su verdadero rival es Lady Di. Más de 2.000 millones vieron el funeral aquel mes de septiembre de 1997. Un tercio de la población del planeta.



Ausencias en el circo



Han faltado dos mujeres en este homenaje público. Dos mujeres fundamentales en la vida de Michael Jackson. La cantante Diana Ross, a la que el artista ha delegado la custodia última de sus hijos si la abuela no puede hacerse cargo de ellos, y la actriz Elisabeth Taylor.



Cleopatra no ha querido asistir al funeral del Staples Center. La gata no está dispuesta a exponer su dolor en el tejado de cinc del planeta. Dice que no quiere participar de este circo público.



Y circo sí que ha sido. Literalmente. El de los Ringling Bros., que realizaban su desfile tradicional esta madrugada desde Union Station. Once elefantes y doce tigres. Mañana toman el relevo en el espectáculo del Staples Center. El templo de los Lakers, la misma arena donde Michael Jackson ensayó su vuelta al escenario con "This is it". El corazón se le paró antes. Un 25 de junio de 2009. Hoy se ha desquitado.