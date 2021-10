21.44 Así finaliza el memorial en el Staples Center de Los Ángeles, que ha reunido a 18.500 personas para despedir al Michael Jackson, al "mayor artista de la historia", según el fundador de la Motown, Berry Gordy. Para el recuerdo queda una ceremonia muy emotiva que se ha alejado del show televisivo y que ha respetado la figura del 'Rey del pop'. Desde RTVE.es nos despedimos, muchas gracias por su antención.



21.41 Paris, la hija de Michael Jackson intenta hablar, mientras llora, y dice que su padre "siempre fue el mejor padre que uno podía imaginar" y que "le quiere mucho". Con esta intervención termina la ceremonia en homenaje a Michael Jackson, cuyo féretro es trasladado por sus hermanos.



21.36 La familia Jackson, reunida ante el micrófono, da las gracias a todos los asistentes y recuerdan con cariño a Michael. Le dan las gracias "por todas las sonrisas que han puesto en las personas y por todo lo que ha hecho por los demás".



21.33 La canción pone a todo el Staples Center en pie y todos los artistas terminan abrazados. Después, Jermaine Jackson, junto con todos sus hermanos, da las gracias a los asistentes.



21.29 Tras la canción un grupo de niños de distintas razas unidos de la mano suben al escenario y cantan junto al resto de los artistas Heal the world.



21.25 Para finalizar el homenaje, una compañía de artistas londinense canta We are the world, el regalo que Jackson quiso hacer a África y para la que reunió a los artistas más destacados de la época. A la compañía se suman todos los artistas que han participado en el memorial y cantan juntos este himno. La recaudación de esta canción, escrita por Jackson y Lionel Richie, se destinó a paliar el hambre en Etiopia.



21.23 El productor de la gira londinense de Jackson, Marcel Avram, sube al escenario y explica que cuando recibieron la petición de organizar este memorial, "sabíamos qué teníamos que hacer, él iba a volver".



21.19 Y si la infancia de Jackson fue meteórica, por el mismo camino va Shaheen Jafargholi, el niño que ha tomado el testigo a Smooky Robinson para interpretar el tema de los 'Jackson 5' Who's loving you. Este niño galés sorprendió al propio Jackson e iba a actuar junto a él en la gira londinense.



21.17 "Va a seguir viviendo eternamente", dice Robinson, que dice que una de las mayores "bendiciones de la vida ha sido conocer a la familia Jackson". Robinson termina diciendo que está "orgulloso" de haber "tenido la oportunidad" de conocer a Jackson.



21.15 El cantante Smooky Robinson sube al escenario para hablar de los inicios de Jackson. Asegura que cuando escuchó una canción suya cantada por el pequeño Michael quedó muy sorprendido. "Pregunté por su edad, pensaba que con 10 años no se podría cantar con tanta pasión", recuerda Robinson.



21.13 De nuevo la atención se traslada a las pantallas, donde se ha vuelto a recuperar la infancia del 'Rey del Pop', aquella que ha recordado con orgullo el fundador de la Motown.



21.11 El cantante ha roto a llorar cuando terminaba su canción. Tras ello, se ha acercado al féretro de Michael Jackson, para luego saludar, uno por uno, a los familiares del artista.



21.08 Vuelve la música con Usher, que entona la balada Gone too soon, con la que se encara la recta final de la ceremonia, que se ha alejado del show televisivo y ha mantenido el respeto que pidió la familia para Michael.



21.05 Jackson Lee cree que "se debería contar su historia, él daba dinero a los pobres y cambió la vida de aquellas personas que necesitaban reconstruirla". Por la importancia del artista, dice, "el Congreso cesó sus actividades y celebró un minuto de silencio por Michael". Además, hace público que la Cámara de Representantes concede a Michael el reconocimiento de "Icono" de Estados Unidos.



21.00 La congresista Sheila Jackson Lee recuerda la importancia de Jackson y su etapa más dura: "Sabemos que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario", sentencia Jackson Lee. "Yo llamo a Michael Jackson el buen samaritano, porque se preocupaba por todos", dice la congresistas, que asegura que "la historia de Estados Unidos se refleja en la vida de Michael".



20.56 Por su parte, Bernice King, que acompaña a Martin Luther King III, destaca la humanidad de 'Jacko'. "Desde el punto de vista humano no tenía parangón y tuvo un detalle muy humano con nuestra madre, rezó por ella todos los días". "En recuerdo de Michael debemos seguir su ejemplo y dejar que brille nuestra luz. Que descanse en paz nuestro hermano mayor", finaliza la hija de Martin Luther King.



20.53 Tras uno de los momentos más emocionantes de la ceremonia, Martin Luther King III agradece en el escenario la actitud de Michael Jackson y dice que "era mejor de lo que se decía que era". El amigo de Jackson dice que el cantante "hizo su trabajo de forma inmejorable".



20.48 Precisamente Smile, la canción preferida de Jackson, es la que interpreta Jermaine Jackson, el hermano del 'Rey del Pop', que supera la emoción para cantarle a su hermano.



20.47 "Sonríe aunque tu corazón esté dañado" es una parte de Smile, la canción de Chaplin, la preferida de Jackson, según Shields. La actriz ha pedido que estas palabras se utilicen para "este momento tan duro".



20.45 La actriz estadounidense dice que, para ella, "más que un rey, era un príncipe" y asegura que "era más frágil de lo que pensaba". Como él dijo, "tienes que mirar con el corazón, porque lo más importante era invisible. Michael era capaz de verlo todo con su corazón", indica Shields, que emite su pésame a la familia entre lágrimas.



20.42 "Puede que fueramos una pareja muy peculiar", afirma Shields, que recuerda con simpatía el momento en el que Jackson comenzó a ponerse guantes, cuando ambos estaban juntos. "Le encantaba bromear. Para el resto del mundo Michael era un genio, para los que tuvimos la suerte de conocerle personalmente era una persona cariñosa, divertida, sincera y pura, era un amante de la vida, amaba profundamente a su familia y amigos, asi como a sus fans".



20.40 Tras Human nature, sube al escenario Brooke Shields, muy emocionada, le cuesta empezar a hablar embargada por las lágrimas. Finalmente consigue arrancar y recuerda los momentos que compartió con Jackson y cómo le enseñó el baile 'Moonwalk', que nunca logró conseguir.



20.35 El cantante John Mayer releva a Sharpton e interpreta con su guitarra Human nature, acompañado de un coro



20.32 El reverendo ha puesto en pie a todo el Staples Center con su arenga y ha terminado abrazando a la familia Jackson.



20.29 Sharpton indica que Michael "nos enseñó que somos iguales, que tenemos que estar los unos junto a los otros y millones de personas siguieron su mensaje, el mensaje de que cuando subes por una montaña te puedes romper un tobillo, pero puedes seguir avanzando y Michael fue capaz de sobreponerse y luchar en todo momento, Michael nunca paró". Como 'Magic' Johnson, Sharpton recuerda la importancia de 'Jacko' para el pueblo afroamericano, dice que gracias a él nos acostumbramos a ver a negros en la televisión y gracias a él un presidente negro ha conseguido llegar a la presidencia de Estados Unidos.



20.27 En una rápida transición, sube al escenario el reverendo Al Sharpton, activista por los derechos civiles, que recuerda los inicios de la familia Jackson, "un tiempo en el que parecía imposible alcanzar un sueño". "Jackson era capaz de conseguirlo al enfundarse un guante, era capaz de paliar el hambre de muchas personas", recuerda.



20.25 Un emocionante vídeo recupera la voz de Jackson en el tema que interpreta Hudson, mientras la artista se despide de su amigo.



20.23 Jennifer Hudson sube al escenario y regresa la música al memorial. La actriz y cantante interpreta, completamente de blanco, el tema Will you be there.



20.19 'Magic' ha conseguido arrancar las sonrisas de los asistentes al recordar una anécdota que vivió con Jackson, cuando el artista le pidió que participara en el rodaje del videoclip de Remember the time, y acabaron comiendo pollo frito. Después ha destacado la importancia de 'Jacko' a la hora de "abrir puertas al pueblo afroamericano".



20.17 Tras Wonder suben al escenario el jugador de los Lakers, Kobe Bryant y el ex jugador 'Magic' Johnson. Bryant ha recordado la labor humanitaria de 'Jacko', que ha sido el artista que más ha donado en la historia. Por su parte, 'Magic' recuerda como conoció a la familia Jackson hace 30 años y asegura que Michael le hizo convertirse en una persona mejor.



20.15 La actuación de Wonder ha sido auténticamente espectacular. Todo el Staples Center se ha emocionado con la canción y con las palabras de cariño del cantante hacia Jackson.



20.10 Wonder interpreta Never dreamed you'd leave in summer y lleva la ceremonia al punto más álgido y emocionante. Antes de comenzar ha recordado el momento en el que Jackson le regaló la letra del tema.



20.08 "Esperaba no tener que vivir nunca este momento". Stevie Wonder comienza con estas palabras su homenaje a Jackson. "Te quiero y te lo he dicho muchas veces, por ello estoy en paz".



20.06 Tras las impresionantes palabras de Gordy, un vídeo musical recoge parte de la vida del 'Rey del Pop'. Antes, hemos podido ver cómo la emoción embarga a los asistentes, como a Queen Latifah, que no ha podido reprimir las lágrimas.



20.01 "Cuando más pienso y hablo de Michael Jackson, más creo que el título del Rey del Pop no es suficiente, es el mayor artista del mundo del entretenimiento que ha existido jamás", ha expresado Gordy. Tras sus palabras, una inmensa ovación ha roto en el pabellón. "Gracias por habernos hecho disfrutar, por tu amor, siempre vivirás en nuestro corazón. Te quiero", finaliza el fundador de la Motown.



19.58 En estos momentos, los hermanos de 'Jacko', que portan los famosos guantes blancos de su hermano, escuchan con atención a Gordy. Ellos fueron parte de los exitosos inicios de Jackson, formaron parte de los míticos Jackson 5, que sacaron "discos increibles y fueron el único grupo de la historia que consiguió cuatro discos de oro seguidos", recuerda Gordy. "Michael Jackson consiguió todo aquello con lo que soñó", asegura el padre de la Motown.



19.55 Tras la actuación de Richie, las palabras corren a cargo de Berry Gordy, el fundador de la Motown, una persona fundamental en la carrera de Michael Jackson. Gordy recuerda con cariño los años de los inicios de Michael. "Todos sabiamos que era especial. Era capaz de cantar y bailar como James Brown", asegura Gordy.



19.50 Turno ahora para Lionel Richie, que interpreta Jesus is love. Acompañado por un coro, Richie porta una flor amarilla en su chaqueta y viste completamente de negro, al igual que el resto de los invitados. Tras él, una gran foto suya junto a Jackson recuerda su amistad.



19.47 Tras Carey, ha subido al escenario la actriz Queen Latifah, que recuerda cómo empezó a escuchar a Michael Jackson, cuando le regala sus discos a su hermano. Tras sus palabras de recuerdo, ha leído un poema de homenaje a 'Jacko'.



19.44 Carey se ha despedido con un "te echaré de menos", en la primera canción homenaje a el 'Rey del Pop'.



19.40 Tras las profundas palabras de Smith, llega el turno para la primera actuación. El honor corre a cargo de Mariah Carey, gran amiga de Jackson, que homenajea a su ídolo con el tema I'll be there mientras las fotos de Jackson en su infancia pasan a su espalda.



19.37 El reverendo Lucius Smith, amigo de la familia sube al estrado y muestra su cariño hacia Jackson. Asegura que la ceremonia no es por su muerte, sino "por toda su vida". Asegura que Jackson "hizo todo lo que pudo para agradar a la gente" y ha pedido que este momento se convierta en un "momento de amor, de recuerdo y de compañía".



19.36 El comienzo no podía ser más emotivo en el Staples Center de Los Ángeles. Tras el Aleluya, un gran aplauso ha dado por inaugurada oficialmente la ceremonia.



19.33 Pues ahora sí, se reanuda la ceremonia. En el escenario, un coro gospel canta mientras los hermanos de Michael Jackson portan el féretro de 'Jacko' y lo depositan frente al escenario, rodeado de flores.



19.30 Mientras tanto, en el exterior, los miles de personas que han acudido a las cercanías del Staples Center pero que no tienen entrada, siguen la ceremonia a través de tres pantallas gigantes.



19.25 La expectación es máxima en estos momentos. Nadie sabe qué va a pasar en los próximos minutos. Mientras tanto, a la espera de la continuación del homenaje, continuamos con el recuerdo del legado de Jackson. El 'Rey del pop' contó con colaboraciones excepcionales durante toda su carrera, como en Beat it, en la que sonó la guitarra de Eddie Van Halen y con la que consiguió dos premios Grammy.



19.17 Tras las primeras palabras en recuerdo del artista, la ceremonia ha entrado en un receso, parece ser que a la espera de la llegada de la totalidad de los familiares y amigos de la familia Jackson.



19.15 El silencio impera en el interior del Staples Center, teñido de un azul austero y con los 18.500 fans sentados frente a un escenario que preside una gran foto del 'Rey del Pop'.



19.13 Comienza la ceremonia pública por la muerte de Michael Jackson con unas palabras en recuerdo del 'Rey del Pop'. Se han leído mensajes de Diana Ross y de Nelson Mandela, que se han unido al dolor de la familia y amigos del artista.



19.07 Además, se espera que uno de los hermanos de Jackson, Jermaine, suba al escenario para cantar el tema Smile, de Charles Chaplin, que dedicará a la memoria del 'Rey del pop', que versionó esta canción en su disco de 1995, 'History: Past, Present and Future, Book I'.



19.03 Artistas como Stevie Wonder, Mariah Carey, Lionel Richie o Jennifer Hudson han confirmado su asistencia al evento que está dirigido por el coreógrafo Kenny Ortega, que estaba encargado de preparar con Jackson los conciertos que iba a ofrecer en Londres este verano.



19.00 El comienzo de la ceremonia se va a retrasar. Previsto para esta hora, todavía hay varias limusinas del cortejo fúnebre que están esperando para entrar en el Staples Center.



18.56 Hemos podido ver las primeras imágenes desde el interior del Staples Center. El escenario, en el que predominan el azul y el negro, está rodeado de coronas de flores en recuerdo a Michael Jackson.



18.50 Todo preparado, con el retraso previsto en eventos de esta magnitud. El cuerpo de Michael Jackson ya está dentro del Staples Center y los 18.500 fans en el interior del pabellón de Los Ángeles Lakers. El memorial está a punto de comenzar. Además, ya puedes seguir el especial de TVE a través de La 1 y de RTVE.es.



18.47 La comitiva fúnebre ya ha abandonado la autopista y acaba de llegar al Staples Center, donde cientos de fans esperan la llegada de su ídolo. El coche en el que se transportan los restos de Jackson está entrando en el interior del pabellón donde se va a celebrar la ceremonia.



18.44 Las muestras de apoyo a Jackson están protagonizando las discusiones en las redes sociales, tanto en Facebook, a través de la retransimisión en directo de RTVE.es como en Twitter, donde cientos de personas comentan cada minuto los prolegómenos a la ceremonia y muestran su cariño al cantante.



18.37 Continuamos recordando las mejores canciones de Jackson. La mejor, según los usuarios de RTVE.es, es Billie Jean, la canción que nunca pasa de moda, la que siguen sampleando los Dj¿s más vanguardistas y con la que se lanzó al mundo el siempre recordado e imitado baile del 'Moonwalk'.



18.33 Según la web especializada en famosos TMZ, el ataud de Jackson ha sido fabricado por la misma empresa que suministró el féretro en 2006 para otro grande de la música, James Brown. El modelo de Jackson está revestido de oro.



18.30 En la espera a la llegada de la comitiva fúnebre al Staples Center, aprovechamos para recordar algunas de las mejores canciones que nos ha dejado en legado el 'Rey del Pop'. Comenzamos con ABC, el segundo single de los Jackson 5, grabado en 1970, todo un clásico del soul bailable.



18.26 La Policía de Los Ángeles ha calculado que hay cerca de 50.000 personas sin entrada en los alrededores del Staples Center, una cifra menor a la esperada, por lo que se han felicitado ante la tranquilidad que reina en la zona. No obstante, el momento más difícil para los miembros de seguridad llegará en media hora, cuando el cuerpo de Jackson llegue al centro de la ciudad.



18.21 El coche fúnebre, acompañado por una veintena de limusinas negras ha partido ya hacia el pabellón de los Lakers, donde se celebrará el esperado memorial en honor al cantante, que comenzará en poco más de media hora.



18.19 En estos momentos hemos podido ver como el féretro de Michael Jackson ha sido introducido en el coche fúnebre en el que será trasladado al Staples Center de Los Ángeles. El cuerpo de 'Jacko' se encuentra en un ataúd dorado ataviado con abundantes flores rojas.



18.11 Las muestras de cariño hacia Michael Jackson aumentan cada minuto. Los recuerdos hacia el último gran mito de la música han llegado hasta del propio presidente estadounidense, Barack Obama, que ha expresado su admiración hacia el cantante. "Es uno de los grandes artistas de nuestra generación", ha indicado el dirigente, que ya admitió que llevaba la música del 'Rey del Pop' en su iPod.



18.06 Las especulaciones sobre todo lo que rodea a Michael Jackson no cesan. Las últimas se producen sobre al ataúd del cantante. Según la agencia France Presse, el 'Rey del Pop' descansará en un féretro de oro, que según otras fuentes estaría valorado en 25.000 dólares.



18.02 La ceremonia privada ha terminado y los asistentes, cerca de un centenar, han comenzado a salir del Forest Lawn y están montando en las limusinas, por lo que pronto la comitiva volverá a rodar por las carreteras angelinas en dirección al Staples Center.



17.55 Uno de los temas más discutidos en las últimas horas es saber si el memorial se convertirá en el evento en directo más visto de la historia de la televisión. Hasta ahora, la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín, con 1.000 millones de espectadores, se mantiene en primer lugar, seguido de la llegada del hombre a la Luna, el funeral de Lady Di, la investidura de Barack Obama o la caída del muro de Berlín.



17.46 Tampoco estará presente Debbie Rowe, la ex esposa de Michael Jackson y madre de sus dos hijos mayores, según ha informado su abogada, Marta Alimli. En un comunicado ha expresado que su presencia habría supuesto una "distracción innecesaria".



17.41 También habrá importantes ausencias. La principal, la de Elizabeth Taylor, gran amiga de Jackson que ha anunciado que no acudirá al memorial al considerarlo un "circo". Taylor lo anunció a través de su cuenta en Twitter: "No creo que MIchael quiera que comparta mi profunda pena con millones de personas".



17.38 Apenas se han ofrecido detalles sobre el memorial aunque los medios estadounidenses han filtrado que actuarán artistas como Mariah Carey, Usher o Stevie Wonder. Además, acudirán celebridades como Magic Johnson, Kobe Bryant o Jennifer Hudson.



17.31 En las inmediaciones del Staples Center reina una aparente tranquilidad. Cientos de personas esperan su turno para entrar en el pabellón donde se celebrará la ceremonia a partir de las 19.00 horas. Por el momento no se han producido incidentes y 3.200 agentes velan por la seguridad en las cercanías del recinto.



17.25 Aunque finalmente el cantante será enterrado en este cementerio, la primera intención de la familia Jackson era que sus restos descansasen en Neverland, el rancho creado por 'Jacko' y que ocupó durante dos décadas de su vida. Sin embargo, la falta de permisos legales obligaron a cambiar de opción. No obstante, hasta las últimas horas ha habido especulaciones al respecto y se había barajado la posibilidad de esparcir sus cenizas por Neverland.



17.23 Ante la posibilidad de problemas de seguridad en el posterior traslado del cuerpo de Jackson, existe la posibilidad de que sea trasladado en helicóptero desde el cementerio hasta el Staples Center.



17.19 El cortejo fúnebre acaba de llegar al cementerio de Forest Lawn, donde se celebrará la ceremonia privada previa al memorial. Depués se celebrará el funeral público.



17.13 El impresionante despliegue de seguridad ha convertido a Los Ángeles en una ciudad controlada por la Policía tanto en el centro como en los alrededores. Las fuerzas de seguridad impiden el acceso a toda persona que no porte una pulsera dorada que acredite la posesión de una entrada para el evento. Además, según Los Angeles Times, varios tramos de las autopistas 405, 101 y 134 han sido cerradas temporalmente para facilitar el movimiento del cortejo fúnebre de 'Jacko'.



17.10 El círculo más cercano al 'Rey del Pop' va a celebrar una ceremonia íntima en este cementerio, en el que también se encuentran enterradas celebridades como Bette Davis o el recientemente fallecido David Carradine.



17.00 Y mientras miles de personas esperan en los alrededores del Staples Center, el cortejo fúnebre ya ha partido hacia el cementerio de Forest Lawn Memorial, en Hollywood. La comitiva está formada por una veintena de limusinas negras escoltadas por la Policía.



16.50 Miles de personas se reúnen ya en los alrededores del Staples Center, el lugar donde se desarrollará el memorial dentro de dos horas. Les recordamos que son las 8.00 horas en Los Ángeles, una ciudad atestada de fans que han llegado desde todo Estados Unidos y desde todo el mundo, obviando las recomendaciones de las autoridades angelinas, que avisaron de que no permitirían el paso a aquellas personas que no tuviesen entrada para el evento.



16.45 Buenas tardes, bienvenidos a la retransmisión en vivo del memorial por Michael Jackson, la última despedida al 'Rey del Pop', que nos dejó el pasado 25 de junio por una parada cardiorespiratoria. Aquel día, el cantante se convirtió en mito. Hoy, 18.500 personas tendrán el privilegio de darle el último adiós aunque son millones las que lloran su muerte en todo el mundo.