Barack Obama: "Esta victoria es una oportunidad para iniciar el cambio"

En su primer discurso como presidente electo, Barack Obama ha querido lanzar un nuevo mensaje de esperanza a sus compatriotas, a los que ha anunciado que "el cambio ha llegado a América", aunque ha señalado que el país debe afrontar retos difíciles, como la crisis financiera o las guerras de Irak y Afganistán, por lo que ha reclamado esfuerzo y espíritu de sacrificio a los esrtadounidenses.



"Esta victoria no es el cambio, es una oportunidad para iniciar el cambio", ha insistido ante una enfervorizada multitud reunida en el Parque Central de Chicago, donde cientos de miles de personas han seguido durante toda la tarde y la noche el escrutinio jaleando los resultados favorables al senador por Illinois.



Obama ha comparecido junto a su familia -su esposa, Michelle, y sus dos hijas, Sasha y Melia-, todos ellos protegidos por cristales antibalas, como corresponde al que ya es el hombre más poderoso del mundo.



Unidad



Nada más comenzar, Obama ha recordado a McCain, al que ha solicitado su colaboración para afrontar los retos de su legislatura, y ha anunciado a "quienes no me han dado su apoyo: también seré vuestro presidente".



"América ha enviado un mensaje al mundo: no hemos sido simplemente una colección de individuos, de estados rojos o azules, hemos sido los Estados Unidos de América", ha recalcado el senador demócrata. Así, ha citado al presidente Abraham Lincoln: "No somos enemigos, sino amigos. La pasión no debe romper nuestros vínculos de afecto".



En el capítulo de agradecimientos, Obama ha querido recordar a su abuela, recientemente fallecida a causa de un cáncer, a su familia y a su equipo de campaña, así como al ya vicepresidente electo, Joe Biden.



Retos y dificultades



Obama ha reclamado a sus compatriotas trabajo y espíritu de sacrificio para "reconstruir a lo que haya que reconstruir" y ha advertido de que "nos espera un camino largo, difícil, quizás no lleguemos en un año, ni en un mandato, pero nunca he tenido tantas esperanzas como esta noche. Lo conseguiremos". En ese punto, la multitud le ha interrumpido coreando su lema de campaña: "Yes, we can (Sí, podemos)".



"Vamos a demostrar que la fortaleza de nuestra nación no viene de nuestra riqueza, sino de nuestras ideas: la democracia, la libertad, las oportunidades, y un corazón siempre dispuesto", ha subrayado Obama, que también ha reiterado que perseguirá a los enemigos de Estados Unidos.



"Ha llegado nuestra hora, ha llegado el momento de ponernos a trabajar", ha insistido, asegurando ante su seguidores que "la victoria os pertenece a vosotros". "Sé que no lo habéis hecho para ganar las elecciones, sino porque habéis entendido lo ingente de la tarea que nos espera", ha comentado.



En este sentido, Obama se ha mostrado consciente de que sus decisiones no siempre serán aceptadas: "siempre seré franco, os voy a escuchar", ha señalado, antes de cerrar su discurso con la tradicional alusión religiosa: "Gracias, que Dios os bendiga, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América".